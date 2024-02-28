Чем опасно использование пластиковых досок при приготовлении еды

Многие люди используют во время приготовления еды пластиковые разделочные доски. Почему этого делать не стоит и какую альтернативу выбрать, рассказала американский врач Пунама Десаи.

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По её словам, такие доски увеличивают воздействие потенциально вредного микропластика. Они могут выделять за раз тысячи вредных веществ, которые негативно влияют на эндокринную и репродуктивную системы.

Пластиковые доски также могут быть более опасными с точки зрения бактерий.

Они, как правило, содержат больше бактерий, чем, скажем, деревянная разделочная доска.