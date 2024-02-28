Чем опасно использование пластиковых досок при приготовлении еды

Врач предупредила об опасности использования пластиковых досок при приготовлении еды
Многие люди используют во время приготовления еды пластиковые разделочные доски. Почему этого делать не стоит и какую альтернативу выбрать, рассказала американский врач Пунама Десаи.
По её словам, такие доски увеличивают воздействие потенциально вредного микропластика. Они могут выделять за раз тысячи вредных веществ, которые негативно влияют на эндокринную и репродуктивную системы.
Пластиковые доски также могут быть более опасными с точки зрения бактерий.
Они, как правило, содержат больше бактерий, чем, скажем, деревянная разделочная доска.
Пунама Десаи дала ещё один совет: никогда не кладите пластиковые доски в посудомоечную машину. Дело в том, что высокая температура может привести к ещё большему выделению пластика.
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