Разбирающаяся в алкоголе россиянка рассказала о признаках испорченного вина

Кавист Алена Колобова из Перми назвала признаки испорченного вина. О том, как их распознать, она рассказала в интервью для «Ленты.ру».

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Разбирающаяся в вине россиянка заявила, что любителям алкогольных напитков следует знать о так называемой пробковой болезни вина. Она возникает из-за грибковой плесени на пробке и портит вино. Распознать болезнь можно по запаху: пробка и сам напиток будут пахнуть мокрым картоном или тряпкой. Вкус у вина будет примерно такой же.

«В хороших ресторанах и винотеках такое вино обменивают. Это нормально», — говорит она.

Специалист по алкоголю отметила, что отравиться зараженным грибком вином невозможно.

«Вином в принципе трудно отравиться, только если оно не сделано из некачественных материалов», — объясняет Колобова.

Однако, по словам кависта, можно переборщить с количеством выпитого алкоголя. Она напомнила, что при употреблении вина стоит помнить о своей мере.