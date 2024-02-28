Диетолог назвала хлеб с отрубями «хорошей альтернативой» белому

«Даже если мы покупаем не сильно идеальный хлеб, сейчас есть, например, белый, но с отрубями — это тоже хорошая альтернатива. В него добавили микроэлементы, в него добавили отруби. Отруби — это та самая поверхностная оболочка, которую снимают ради получения пшеничной муки высшего сорта, белой, нежной. Вот эти отруби, вот эти крупинки в хлебе — это благо. Это обязательная история про то, что надо всё время разные виды хлеба миксовать, чтобы находить много вариантов, чтобы делать разнообразие.

[В белом хлебе — прим. ГМ] нет клетчатки. Дело в том, что хлеб цельнозерновой, как правило, чуть больше по калорийности, как раз за счёт того, что в нём, в том числе, сохраняется клетчатка. В нём больше будет белка — и это тоже калории».