Ученые объяснили, почему мы перекусываем и как это лучше делать

По данным Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т. Ч. Чана, наиболее распространённые перекусы в американских семьях — это фрукты, печенье, чипсы, мороженое, конфеты, попкорн, безалкогольные напитки, крекеры, пирожные, молоко, орехи и семена, чай и йогурт. При этом не все эти продукты полезны для организма человека.

© Ferra.ru

Существует большое количество причин, по которым мы можем перекусывать. Исследования показывают, что это может быть голод, социальная/пищевая культура, отвлечённое питание, скука, снисходительность к еде, отсутствие продовольственной безопасности пищи.

Ценность закуски сводится не только к самой еде. Важно также понимать, чем вы перекусываете, почему, как часто и как закуски вписываются в ваш план питания.

Boston Heart

Согласно диетическим рекомендациям для американцев, лучше всего есть в качестве перекуса продукты, богатые питательными веществами. В том числе сырые овощи, свежие фрукты, орехи и простой йогурт.