Кабачки и цукини: чем отличаются друг от друга и что полезнее

Они очень похожи, даже внешне, но у них разный питательный состав.

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Многие путают кабачки и цукини, считая, что это один и тот же продукт. Однако это не так: у них разные форма, химический состав и питательная ценность.

Кабачки и цукини очень популярны во многих странах мира и являются частью правильного питания. Их можно варить, жарить, запекать, есть в свежем виде, использовать для приготовления рагу, салатов, супов и других блюд.

Ботанические отличия

Кабачки и цукини относятся к одному роду Cucurbita, но различаются по виду.

Хотя эти плоды часто считают овощами и используют их соответственно, технически они являются фруктами.

Кабачок — это разновидность тыквы с продолговатыми зелёными, жёлтыми, чёрными или белыми плодами, цвет которых всегда однотонный, без полосок и крапинок. Он всегда немного утолщён в нижней части.

Цукини — это разновидность кабачка, родом из Италии, ярко-зелёного или тëмно-зелёного цвета с полосками, напоминающими расцветку дыни. Плод продолговатой формы, вытянут по всей длине равномерно. Листья сильно изрезаны, часто с серебристым узором.

Вкусовые особенности

Овощи различаются не только внешне, у них ещё и разный вкус.

Так, у кабачков текстура мякоти нежная, она быстро разваривается. У светлых сортов сладковатый привкус, у тёмных же во вкусе появляется горчинка.

У цукини текстура мякоти нежная и хрустящая, а также более тонкая кожура, которую не нужно чистить перед приготовлением. Он имеет свежий, нейтральный вкус с лёгкой горчинкой. Кроме того, у него более мелкие семена и их меньше, поэтому этот овощ удобнее использовать при готовке, чем кабачки.

Пищевая ценность и полезные свойства

«И кабачки, и цукини низкокалорийны (16 ккал на 100 г продукта) и очень близки по составу, поэтому большой разницы между ними нет».

Цукини содержит углеводы (3 г на 100 г), белки (1,5 г на 100 г), жиры (0,2 г на 100 г), много калия, который помогает справиться с высоким кровяным давлением. Также овощ богат витаминами А, В1, В6, В2, фолиевой кислотой, марганцем, магнием, медью, фосфором, омега-3 жирными кислотами, цинком и кальцием.

Кабачки, в свою очередь, содержат витамины В1, В2, В9, А, Е, РР, микроэлементы — железо, магний, цинк, калий, что делает этот овощ незаменимым для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Его можно употреблять для профилактики артериальной гипертензии, при ишемической болезни сердца, аритмии.

Пищевые волокна обоих овощей питают кишечную микрофлору, что улучшает стул, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

В идеале в рационе должны быть оба овоща. Если нет противопоказаний (тяжёлые болезни почек или желудочно-кишечного тракта, аллергия на кабачки и цукини) их можно есть каждый день — по 500 г в сутки (для взрослых). Они способны закрыть потребности организма во многих важных веществах и хорошо разнообразят рацион.

Область применения

Следует помнить, что цукини содержит много витамина C, так что этот овощ лучше употреблять в сыром виде, поскольку аскорбиновая кислота не любит термическую обработку. Однако универсальность позволяет также и варить, и жарить, и запекать цукини. Их часто используют для приготовления гарниров благодаря более плотной текстуре — они отлично дополняют мясные и овощные блюда.

Если вы хотите запечь овощи на гриле, то предпочтение тоже нужно отдавать цукини. Дело в том, что в них меньше воды, поэтому мякоть держит форму и даже хрустит при термической обработке.

Кабачок же легко превращается на гриле в пюре. Плотные цукини также можно использовать как альтернативу высокоуглеводным спагетти или как основу для лазаньи.

Кабачки отлично подходят для приготовления салатов, рагу и закусок. Нежная текстура и способность хорошо впитывать вкусы делают их отличным ингредиентом для этих блюд.