Столетняя шотландка назвала шоколадные конфеты секретом долголетия
Столетняя шотландка Бетти Фэрли в свой юбилей поделилась секретом своего долголетия. Пенсионерка призналась, что ключом к долгой жизни оказались итальянские шоколадные конфеты с лесным орехом, пишет издание Daily Record.
— Мне нравится их вкус. Все слои такие разные. Мне нравится не спеша наслаждаться ими, — поделилась Фэрли.
После признания пожилой леди владельцы местных продуктовых магазинов подарили ей в честь юбилея 100 ее любимых конфет. Лорд-проректор Южного Ланаркшира Маргарет Купер, которая присоединилась к празднеству, сказала, что ей было радостно видеть Бетти в окружении семьи, друзей и сотрудников, которые явно были высокого мнения о ней.
Бетти Фэрли из города Аддингстон родилась 23 февраля 1924 года. Сейчас шотландка проживает в доме престарелых. Свой юбилей женщина встретила в кругу близких друзей и родных, передает Daily Record.
Жительница США Дженни Либертини в этом году отметила 109-й день рождения вместе с друзьями, которые раскрыли необычный секрет ее долголетия — отсутствие супружеской жизни. Другая пожилая леди из Великобритании — Глэдис Моррис, которая в молодости была победительницей конкурса красоты, управляла пабом и занималась изданием книг, — отпраздновала 101-летие. Она тоже рассказала, что считает залогом своей долгой жизни.