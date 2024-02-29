Столетняя шотландка назвала шоколадные конфеты секретом долголетия

Столетняя шотландка Бетти Фэрли в свой юбилей поделилась секретом своего долголетия. Пенсионерка призналась, что ключом к долгой жизни оказались итальянские шоколадные конфеты с лесным орехом, пишет издание Daily Record.

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— Мне нравится их вкус. Все слои такие разные. Мне нравится не спеша наслаждаться ими, — поделилась Фэрли.

После признания пожилой леди владельцы местных продуктовых магазинов подарили ей в честь юбилея 100 ее любимых конфет. Лорд-проректор Южного Ланаркшира Маргарет Купер, которая присоединилась к празднеству, сказала, что ей было радостно видеть Бетти в окружении семьи, друзей и сотрудников, которые явно были высокого мнения о ней.

Бетти Фэрли из города Аддингстон родилась 23 февраля 1924 года. Сейчас шотландка проживает в доме престарелых. Свой юбилей женщина встретила в кругу близких друзей и родных, передает Daily Record.