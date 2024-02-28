Крабовые палочки, сыр и помидоры — готовим ароматный салат
Большинство вкуснейших салатов рождаются при умелом сочетании продуктов, имеющихся под рукой. Сегодня предлагаем попробовать приготовить салат из крабовых палочек, твердого сыра и помидоров.
Ингредиенты:
- Помидор — 2-3 шт.
- Крабовые палочки — 200 г.
- Твердый сыр — 100 г.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Майонез — по вкусу
Процесс приготовления:
Из помидоров извлеките мякоть.
Нарежьте томаты и крабовые палочки небольшими кусочками.
Сыр натрите на тёрке.
Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите ножом.
Соедините все ингредиенты, добавьте майонез и перемешайте.
Перед подачей дайте салату настояться 5–10 минут.