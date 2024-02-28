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Крабовые палочки, сыр и помидоры — готовим ароматный салат

Большинство вкуснейших салатов рождаются при умелом сочетании продуктов, имеющихся под рукой. Сегодня предлагаем попробовать приготовить салат из крабовых палочек, твердого сыра и помидоров.

Крабовые палочки, сыр и помидоры — готовим ароматный салат
© dreamstime.com

Ингредиенты:

  • Помидор — 2-3 шт.
  • Крабовые палочки — 200 г.
  • Твердый сыр — 100 г.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Майонез — по вкусу

Процесс приготовления:

Из помидоров извлеките мякоть.

Нарежьте томаты и крабовые палочки небольшими кусочками.

Сыр натрите на тёрке.

Чеснок пропустите через пресс или мелко порубите ножом.

Соедините все ингредиенты, добавьте майонез и перемешайте.

Перед подачей дайте салату настояться 5–10 минут.

Еда