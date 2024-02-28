Нутрициолог назвала пять самых подделываемых продуктов питания

Как бывает обидно, когда вы купили свою любимый продукт, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что это подделка. Мало того что вы потеряли деньги, так еще можете случайно навредить здоровью. Нутрициолог Катерина Кузина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, как выбрать качественный товар.

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Конечно, идеально покупать продукты в проверенном магазине или у проверенного производителя, когда вы точно знаете, что вам не подсунут подделку. Но если такой возможности нет, то вот список самых подделываемых товаров и советы, на что обратить внимание при их приобретении.

Мед

Это, по мнению эксперта, самый подделываемый товар. Даже в известных торговых сетях и на сельской ярмарке вы вполне можете натолкнуться на подделку и вместо полезного натурального меда купить вредную смесь из сахара, крахмала и ароматизаторов.

— Чтобы проверить мед на подлинность, ходите на рынок с йодом. Если на капельку меда капнуть йод и она посинеет, перед вами однозначно подделка. Также мед можно растворить в уксусе, фальсификат даст пену. А еще у настоящего меда насыщенный аромат и небольшая горчинка на вкус, — отметила Кузина.

Сметана

Часто вместо полезного диетического и полезного продукта вы покупаете суррогат из смеси пальмового масла и крахмала, предупредила врач. Чтобы проверить, настоящая ли сметана перед вами, попробуйте такой тест: растворите немного продукта в кипятке. Настоящий продукт должен полностью раствориться, а суррогат выпадет в осадок.

Оливковое масло

— К сожалению, есть факты, что от 60 до 80 процентов всего продаваемого оливкового масла — подделка с примесями обычного растительного. Причем такая ситуация не только в России, но и по всему миру. Когда выбираете масло еще в магазине, смотрите, чтобы на этикетке была надпись DOP. Это гарантирует, что все производство было в одном контролируемом регионе, — уточнила собеседница «ВМ».

Она также призвала следить, чтобы была пометка либо Natural, либо 100% Olive Oil. Если же вас сразу предупреждают, что надписью Mix, Polivio, Estella, то это точно смесь масел, где самого оливкового может быть процент-два. Кроме того, оливковое масло разливается в бутылки темного стекла, а смеси — в том числе и в прозрачное. В пластиковой бутылке масло лучше вообще обходить стороной, добавила нутрициолог.

Бутилированная вода

Один из самых часто покупаемых товаров гарантированно является и самым подделываемым. Увы, точных способов определить на вид, что именно перед вами — вода из скважины или из-под крана, пока нет. Поэтому ищите товар известного производителя. И помните, что на бутылке обязательно должен быть указать ГОСТ или ТУ.

Сыр

Чтобы приготовить настоящий сыр, нужно большое количество молока — около 15 литров для получения килограмма конечного продукта, а также немалое количество времени, которое продукт должен вызревать. Куда проще изготовить сырный продукт из обезжиренного молока с примесью пальмового масла и «добавить» аромата с помощью отдушек. Или же вообще сделать продукт из целлюлозы — чтобы было похоже на твердый пармезан.

Чтобы проверить, что перед вами, для начала прочитайте этикетку. Натуральный сыр состоит лишь из молока, сычужного фермента и закваски. В сырном продукте ингредиентов так много, что они иногда занимают несколько строк.

— Также можно попробовать такой тест. Нажмите на сыр: если появится вода, то это подделка. Капните все тем же йодом: сырный продукт с содержанием крахмала посинеет, — рассказала Кузина.