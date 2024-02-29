В России вырос спрос на безалкогольный алкоголь
Спрос на безалкогольный алкоголь в России за последние два года заметно вырос. Вдобавок к уже привычным альтернативным версиям вина и пива на рынке появляются замены крепким напиткам — джину, рому, ликеру, вермуту и пр., пишет Forbes.
Основными драйверами роста, по мнению экспертов, стали стремление потребителей к здоровому образу жизни и развитие ресторанного сегмента.
По прогнозам специалистов, в перспективе трех лет доля безалкогольных напитков может достигнуть 10% от общего объема продаж в категориях безалкогольных вина, пива и коктейлей.