Топ лучших антицеллюлитных блюд: боремся с апельсиновой коркой без голодания

С целлюлитом женщины яростно борются. Сегодня дамы больше не утешают себя мыслью «он любит меня такой, какая я есть», а ходят в спортзал, бегают по утрам и прибегают к диетам. Результаты достигаются при наличии воли и желания. А как получить результат из еды и разных вкусностей? Как убрать апельсиновую корку, не отказываясь от трехразового питания?

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Представляем список 10 лучших антицеллюлитных блюд, настоящий рай продуктов, фруктов и овощей, которые можно употреблять в любых количествах.

1. Сельдерей. Имеет горьковатый вкус, дает видимый результат. Сельдерей активизирует обменные процессы в организме, имеет мочегонное и слабительное действие, уменьшает чувство голода и катализирует выведение некоторых сахаров и жиров. Будьте осторожны, не ешьте его с майонезом!

2. Лук-порей. Это лучший союзник в борьбе с задержкой воды и уничтожением большинства токсинов. В идеале его готовят на пару. Проявив немного фантазии, на кухне можно создавать шедевры. Лук-порей прекрасно сочетается с любыми блюдами.

3. «Натуральный чай» или зеленый чай. Это ферментированный чай, приготовленный из высушенных листьев растения Camellia sinensis. Употребление этого типа чая предотвращает задержку воды, способствует эвакуации накопленных липидов. Зеленый чай может благотворно влиять на состояние здоровья: ограничивает всасывание липидов, углеводов, холестерина и снижает возможность возникновения заболеваний сердца и сосудов. Зеленый чай.

4. Баклажан. Он содержит мало калорий. Единственное условие: не совмещать его с жирной пищей. Этот овощ обладает способностью блокировать усвоение жиров, всасываемых во время еды и откладывающихся в крови или тканях кожи. Рекомендуется запекать без масла.

5. Красные ягоды. Они обладают невероятными антиоксидантными свойствами, замедляющими старение, улучшают кровообращение и борются с целлюлитом. Его приятно есть даже в натуральном виде, но можно приготовить свежевыжатый сок.

6. Лук. Он заставляет вас плакать или прыгать от радости. Лук снижает гликемический индекс, активизирует выведение жиров, борется с целлюлитом и очищает организм, выводя токсины.

7. Капуста. Это настоящий враг целлюлита. Регулирует обмен веществ, снижает аппетит, богата клетчаткой, витамином С, магнием, железом, кальцием, йодом и цинком, содержит мало калорий, а также насыщает.

8. Ананас. Заслуживает почетного места среди основных антицеллюлитных блюд. Этот фрукт значительно уменьшает задержку воды. Но его употребление необходимо ограничить, поскольку он очень сладкий.

9. Перцы. Зеленые, красные или желтые, они обладают мочегонными, антиоксидантными и противоинфекционными свойствами, умеряют аппетит, снижают сахар и ограничивают накопление жира. Они идеальны для салатов и тушеных блюд. Красный болгарский перец.

10. Петрушка. Обладает мочегонными, детоксикационными свойствами, снижает аппетит и уменьшает жировые запасы. Большим преимуществом этого продукта является то, что его можно использовать во многих блюдах.