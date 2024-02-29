Россиянам рассказали об угрозе растворимого кофе

Во время производства растворимого кофе компании прибегают к использованию самого дешевого сырья, например, некондиции или брака, поэтому постоянное употребление такого напитка может привести к развитию гастрита, язвы, панкреатита и иных заболеваний. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на доцента кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения физиолог Александра Созыкина.

© m24.ru

При этом он заявил, что в такой вид кофе часто добавляют ароматизаторы, усилители вкуса и запаха, а также сахар, красители и растительные компоненты. Все это, по его словам, пагубно влияет на здоровье всего организма, особенно пищеварительной системы.