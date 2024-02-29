Пять ломтиков ржаного хлеба в день принесут пользу здоровью

Ржаной хлеб — полезный продукт, пять ломтиков в день не принесут вреда. Полный отказ от него может привести к повышенной утомляемости и дефициту нескольких питательных веществ. Об этом aif.ru рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова.

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Врач объяснила, что в суточной норме ржаного хлеба (300 г, или пять ломтиков). содержится больше трети суточной нормы витаминов В1, Е, магния, фосфора. Железа в ржаном хлебе больше, чем в яблоках или говядине, — 78% от рекомендуемой суточной нормы в тех же пяти ломтиках. Кроме того, в ржаном хлебе присутствует фолиевая кислота, которая помогает железу усваиваться. Всего в ста граммах ржаного хлеба (два кусочка) содержится более 50% суточной нормы селена.

«Чем мельче помол, тем меньше ценности. Например, в хлебе из рафинированной муки 0,05 мг железа, а в хлебе из цельной почти в сто раз больше — 4,9 мг», — пишет aif.ru.

Ржаной или другой цельнозерновой хлеб способствует похудению, а не набору веса, отметила Денисова. Он улучшает насыщение благодаря содержащейся в нем клетчатке. Однако белый хлеб может вызвать всплеск сахара после еды, что может усилить аппетит и спровоцировать переедание.