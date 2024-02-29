Три рецепта сырников: классический, с изюмом и без сахара

Сырники — отличный способ есть больше творога, если в обычном виде он уже успел надоесть. Сегодня поделимся с вами рецептом пышных сырников, а также расскажем, как легко и вкусно приготовить их на сковороде.

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Рецепт классических сырников с мукой

Для того чтобы приготовить вкусные сырники из творога с мукой, нам понадобится:

творог 9% — 3 пачки;

куриные яйца — 3 шт.;

сахар — 6 ст. л.;

мука пшеничная высшего сорта — 5 ст. л.;

соль — на кончике ножа;

ванилин — по вкусу;

подсолнечное масло для обжаривания — по вкусу.

Перекладываем творог из упаковки в миску, разминаем вилкой, добавляем туда яйца, кладем сахар, соль и ванилин. Тщательно мешаем тесто обеими руками, лопаточкой или ложкой. Туда же просеиваем 3,5 столовой ложки муки, еще раз перемешиваем. Затем из теста лепим сырники, можно воспользоваться формой для бургеров или котлетницей. Раскаленную сковороду или сотейник смазываем маслом. Сырники панируем с обеих сторон и с боков, в оставшейся части муки и обжариваем.

Сырники следует жарить с обеих сторон на среднем огне до появления румяной корочки, не накрывая крышкой. Чем тоньше сырник — тем быстрее он прожарится. После этого сырники можно выложить на тарелку, накрытую бумажным полотенцем или салфеткой, чтобы избавиться от излишков масла.

Готовые сырники подаем к столу со сметаной, сгущенным молоком, медом или вареньем.

Рецепт плотных сырников с манкой

Если вместо муки вы предпочитаете манную крупу, то для таких сырников потребуется взять:

творог 9% — 500 г;

манку — 4 ст. л.;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 4 ст. л.;

соль — на кончике ножа;

ванилин — по вкусу;

муку пшеничную для панировки — 4 ст. л.;

подсолнечное масло для обжаривания — по вкусу.

В миску кладем творог, сахар и соль, яйца, перемешиваем руками или вилкой до однородной массы. После этого всыпаем манную крупу и еще раз перемешиваем, пока масса не станет однородной. После этого миску с тестом необходимо накрыть полотенцем и оставить в тепле на 10–20 минут, чтобы манка набухла.

Нагреваем на огне сковороду, смазываем маслом. Из теста лепим сырники, обваливаем их в муке со всех сторон и выкладываем на сковороду. Жарить их необходимо на небольшом огне до румяной корочки с обеих сторон.

После этого готовые сырники выкладываем на тарелку (с полотенцем при необходимости), а затем сервируем и подаем к столу.

Рецепт сырников из творога с изюмом

Многие любят сырники с различными добавками. Предлагаем рецепт одного из самых популярных вариантов таких сырников — с изюмом. Для их приготовления необходимо взять:

творог 9% — 500 г; изюм (сухой) — 100 г;

куриные яйца — 2 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванилин — по вкусу;

соль — на кончике ножа;

муку пшеничную для панировки — 4 ст. л.;

масло для жарки — по вкусу.

Для того чтобы приготовить вкусные сырники по этому рецепту, творог должен быть сухим. Если вы купили продукт с излишком влаги, то лучше откинуть его на марлю на ночь, чтобы стекла избыточная жидкость.

В меру сухой творог протираем через мелкое сито вместе с сахарным песком, добавляем соль и ванилин. Должна получиться густая масса без комочков. Отделяем белки и желтки, желтки вбиваем в творог и еще раз все тщательно смешиваем. Изюм заливаем кипятком на 20 минут, затем обсушиваем на бумажном полотенце и вмешиваем в тесто. В небольшой емкости взбиваем яичные белки до тугой пены, выкладываем ее в тесто и аккуратно мешаем тесто ложкой.

Горячую сковороду смазываем маслом, лепим сырники, панируем в муке со всех сторон и обжариваем с обеих сторон до появления румяной корочки. Сырники с изюмом идеально сочетаются со сметаной или сгущенным молоком.

Полезные советы при приготовлении сырников

Если в твороге слишком много влаги, а вы не успели его откинуть на марлю, то можно добавить в тесто чуть больше муки или манной крупы.

Изюм в сырниках можно заменить колотыми грецкими орехами, семечками подсолнечника, цукатами, порезанной на кусочки курагой, черносливом или бананом.

Муку или манку в сырниках можно заменить кукурузным крахмалом, кокосовой мукой или даже отрубями.