Почему нельзя покупать нарезанный хлеб? Отвечает врач

Многие с нездоровым восторгом относятся к нарезанному хлебу, считая это лучшим изобретением в истории человечества со времён трубопровода или микроволновки. Действительно, такой хлеб очень удобен и практичен, но и у него есть два значительных минуса, о которых особенно и не говорят.

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Почему нельзя покупать нарезанный хлеб

По словам аллерголога-иммунолога высшей категории Евгении Паршиной, нарезанный хлебушек хоть и удобен в применении, но его полезность всегда находится под вопросом. А всё из-за двух критериев.

Плесень. Из-за нарезки у хлеба появляется больше поверхности, на которой может появиться грибок. А если упаковка сделана бездумно и в ней нет отверстий для вентиляции, то хлеб начинает в пакете «потеть». В этой влажности плесень отлично и заводится, и размножается. Масла и консерванты. Для нарезки хлеба на заводах используются специальные ножи, которые смазывают маслом, чтобы они легче проходили через буханки с батонами и к ним ничего не прилипало. Но зачастую такое масло — не самого лучшего качества, и оно легко остаётся на хлебе вместе с консервантами, содержащимися в нём.

Если же в качестве хлеба сомнений нет, хранить его правильно, а есть — в указанные сроки, то изредка покупать хлеб-нарезку можно, считает специалистка.

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