Названы продукты, способные повысить либидо

Чтобы повысить либидо, следует включить в рацион устрицы, посоветовала врач-эндокринолог Ангелина Водолазкая. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что эти морепродукты являются источником цинка, который играет важную роль в выработке тестостерона. Кроме того, они содержат витамины В12 и железо, дефицит которых грозит повышенной усталостью и сексуальной дисфункцией.

Устрицы являются отличным источником цинка, важного минерала, который играет решающую роль в выработке тестостерона и поддержании здоровой сексуальной функции у мужчин. Устрицы являются хорошим источником витамина B12 и железа, — пояснила врач.

Также важно добавить в рацион продукты, богатые аминокислотой L-аргинином. Подойдут говядина, баранина, свинина, курица, тунец, лосось и яйца. Источниками аминокислоты являются и растительные продукты: чечевица, нут, тофу. Эндокринолог отметила, что экстракт листьев дерева Гинкго двулопастного улучшает эректильную функцию у мужчин и усиливает сексуальное влечение у обоих полов.