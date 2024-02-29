Предупреждаем сразу — если вы не привыкли следить за питанием, придется запастись терпением и продемонстрировать чудеса силы воли. В список нежелательных продуктов для запуска процесса похудения живота входят многие популярные продукты. Но сперва важно исключить из рациона хотя бы сладкую газировку.

«Сладкие напитки способствуют накоплению жира в области живота. Высокое потребление сахара приводит к накоплению висцерального жира, что связано с нарушениями обмена веществ», — объяснил доктор Мринал Пандит в интервью SheFinds.

Впрочем, любой избыток сахара превратится в жир, поэтому рекомендуется остерегаться целого ряда продуктов и блюд, содержащих рафинированные углеводы: это белый хлеб, белый рис, макароны (не из твердых сортов пшеницы), крекеры, пицца, сдобная выпечка, а также чипсы и конфеты. Из-за высокого содержания жира, соли и консервантов в список «запрещенки» входят также все мясные полуфабрикаты: салями, бекон, ветчина, сосиски — исключений, увы, нет.

«Нитриты и нитраты, используемые при переработке, вызывают воспаление — ключевую причину накопления жира и хронических заболеваний», — подчеркнул эксперт.