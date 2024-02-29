Укрепляем иммунитет с помощью имбирного чая

В межсезонье организму любого человека приходится довольно сложно. Чтобы его поддержать и укрепить иммунитет необходимо не только соблюдать режим дня и почаще гулять на свежем воздухе, но также пить полезный чай с имбирем и медом. Ну, а мы рассказываем как его приготовить.

Ингредиенты:

Корень имбиря — 50 г. Апельсин — 200 г. Лимон — 60 г. Мед — 50 г. Листья свежей мяты — 5 шт.

Процесс приготовления:

Начинаем делать чай с выдавливания апельсинового сока, который потом вместе с мякотью выливаем в заварник. Добавляем туда же сок половины лимона. Мякоть в этом случае лучше выбросить — она может добавить нежелательную горечь.

Чистим имбирь от кожицы и натираем его на мелкую терку. Нужно следить, чтобы сок, который выделяется с имбиря при натирании, попадал в чайник. С веточек мяты обрываем листики, рвем их и добавляем в сок.

Готовую смесь заливаем горячей водой. Так как мед теряет свои полезные свойства при высоких температурах, выдерживаем минуту, чтобы вода смешалась с холодным соком и чай начал остывать. После этого добавляем мед и оставляем чай завариваться.

Пить горячий чай можно уже через 10–15 минут.