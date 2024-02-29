6 причин добавить шоколад в ваш рацион, согласно исследованиям

Шоколаду приписывают противовоспалительные и антиоксидантные свойства, статус афродизиака и средства для хорошей работы мозга, но что из этого правда? Давайте разбираться! Сразу предупреждаем: для максимальной пользы выбирайте варианты с высоким содержанием какао.

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Защищает кожу

Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что взрослые, ежедневно евшие 20 граммов шоколада с высоким содержанием какао в течение трех месяцев, выдерживали двойное воздействие ультрафиолетовых лучей, прежде чем их кожа начинала краснеть, по сравнению с теми, кто ел обычный шоколад. Кажется, пора готовиться к лету! И мы не про спортзал.

Поднимает настроение

Шоколад содержит небольшое количество триптофана, аминокислоты, используемой мозгом для выработки серотонина, который помогает справиться с беспокойством и тревогой, дарит чувство эмоциональной стабильности и спокойствия. Кроме того, в нем можно найти незаменимую для здоровья центральной нервной системы аминокислоту фенилэтилаланин, которая благотворно влияет на память, концентрацию внимания.

Обеспечивает крепкий сон

Согласно исследованиям, темный шоколад богат магнием, который поддерживает правильный ход биологических часов — циркадные ритмы. Исследователи из Эдинбургского и Кембриджского университетов считают, что магний помогает клеткам сохранять чувство времени, благодаря чему организм соблюдает естественный цикл бодрствования днем и сна ночью.

Улучшает здоровье сердца

Исследование, проведенное Университетом Абердина с участием более 20 000 людей среднего и пожилого возраста, показало, что у тех, кто ел до небольшой плитки в день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 11% ниже, а риск инсульта снижался на целых 23% по сравнению с теми, кто шоколад не ел. Правда, от сладкого можно и набрать вес, что, напротив, повлечет за собой проблемы с сердцем.

Снижает кровяное давление

Этот факт о пользе какао-бобов был открыт удивительным образом. Команда ученых исследовала индейцев племени куна, которые живут на изолированных островах недалеко от Панамы, а также тех членов сообщества, кто покинул родину. Оказалось, что у островитян более низкое кровяное давление. Ученые связали это с их полезной привычкой выпивать пять чашек напитка на основе натурального какао-порошка в день.

Улучшает мозговую активность