Макароны: убрать нельзя оставить? Разбираемся в самом спорном продукте

От тарелки вкусной и сытной пасты мало кто из нас откажется, но в последние годы этот продукт подвергается регулярным нападкам со стороны адептов здорового питания. Разберемся в вопросе, так ли вреден этот продукт.

© Unsplash

Паста уже давно является основным продуктом на обеденных столах во всем мире, ее любят за удобство и приятный вкус. Однако макароны регулярно критикуют, подчеркивая, что это — плохой углевод, которого следует избегать.

А действительно ли макароны так плохи, как о них многие думают, или есть тонкие различия в их питательном составе и методах приготовления? Может, мы все еще чего-то не знаем? Вот несколько аргументов, которые помогут нам отнестись к этому продукту с ноткой критического мышления.

Энергетическая ценность

Достоверные знания о питательной ценности макарон имеет важное значение для принятия обоснованного диетического выбора. Традиционные макароны, приготовленные из белой муки, содержат смесь углеводов и белков. Тем не менее, сейчас рынок предлагает множество альтернатив: от макарон из цельнозерновой муки до макарон из нута, каждая из которых имеет свой собственный пищевой профиль. Хотя такие факторы, как вкус и текстура, влияют на выбор, знание вариантов позволяет обеспечить большую гибкость и индивидуализацию диеты.

Калорийность вареных макарон (на 100 г продукта): Макароны из высших сортов пшеницы — 112 ккал

Макароны из твердых сортов пшеницы — 97 ккал

Макароны гречневые — 148 ккал

Макароны из полбы — 119 ккал

Как видите, калорийность отварных макарон не так велика, все дело как в порции блюда, так и в том, с чем оно подается. Если это сливочный соус и много сыра сверху, можно получить от 350 и более ккал. При выборе основы — пасты, отдавайте предпочтение твердым сортам пшеницы, так вы получите больше белка и витаминов.

А как же глютен?

Глютен — это группа белков, которые содержатся в некоторых злаках. Если вы когда-то пекли хлеб, вспомните, как тесто и серого и липкого в процессе вымешивания становится эластичными, красивым и гладким. Это возможно благодаря простым химическим реакциям: при смешивании воды и муки белки пшеницы глютенин и глиадин — образуют новый белок — глютен. А еще он называется клейковиной.

Глютен содержится в пшенице, ржи, ячмене, а также во всех продуктах, которые изготовлены на основе этих зерновых. Это такие крупы как кус-кус, булгур, манка, полба, перловка, ячневая крупа и так далее, во всех видах хлебобулочных изделий, изготовленных из пшеничной, ржаной и ячменной крупы. Также глютен содержится в отрубях, в квасе, пиве и солодовом экстракте. Также глютен содержится в переработанных продуктах, например соусах, консервах и прочем.

Исключать глютен из рациона важно тем, кто страдает целиакией — непереносимостью глютена; нецелиакийной чувствительностью к глютену — это комплекс неприятных ощущений после приема глютенсодержащих продуктов без диагноза «целиакия», и аллергией на глютен.

Всем остальным маниакально вычеркивать глютенсодержащие продукты нет смысла, поэтому и от макарон отказываться не стоит. А вот сократить количество переработанных продуктов в рационе — хорошая идея.

Все дело в количестве!

Макароны не обязательно должны быть изгнаны из вашей тарелки. При употреблении в умеренных количествах и в сочетании с дополнительными ингредиентами макароны могут стать вкусным и питательным дополнением к вашему рациону.

Вместо того, чтобы отправить их в список диетических злодеев, давайте воздадим должное макаронам за их универсальность и кулинарную привлекательность. Уделяйте внимание порции, ведь мы набираем лишние килограммы не от конкретной еды, а от превышения необходимого нам количества.

Фото: свободные интернет-источник