Спрос на маринованный чили в России вырос в 16 раз в течение года

Всего в России съедают 181 тонну острого в год, сообщили в сервисе редакции sfera.fm. Наибольшей популярностью острые продукты пользуются в Москве и Санкт-Петербурге, за ними в топе следуют Новосибирск, Ростов-на-Дону и Красноярск. Меньше всего острых продуктов покупают в Нижнем Новгороде, Самаре и Ханты-Мансийске.

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Также аналитики отметили, что острые продукты чаще покупают во втором полугодии — спрос растет в 1,5-2 раза, а на некоторые позиции еще сильнее. Так, осенью потребители покупали маринованный чили в 16 раз чаще, чем весной. Из жгучих продуктов у россиян пользуются популярностью острые томатные соусы, классическая горчица и горчичный порошок, хрен, черный перец, молотый красный чили и маринованные закуски — перцы чили и халапеньо.