В Сургуте бармены придумали необычный напиток с помощью нейросети

«В основе коктейля „Нефтегазовый Сургут“ — джин, а в плане вкуса преобладает яблоко. Дополняют вкус лайм и базилик. По молекулярному составу такие ингредиенты хорошо друг с другом сочетаются, в этом нам помогла нейросеть. Всего в карте четыре коктейля, но из них посетители чаще всего заказывают именно „Нефтегазовый Сургут“», — рассказал агентству Лукогорский.