Стало известно о неожиданной пользе двух бананов в день

Не секрет, что избыток соли в рационе чреват высоким кровяным давлением. Оказалось, что отказываться от любимых соленых блюд не обязательно, если съедать по два банана в день. Эксперты из Института глобального здравоохранения Лондона проанализировали результаты пятилетнего наблюдения за более чем 20 тысячами человек. Исследование показало, что у тех, кто употреблял обогащенную калием соль, был более низкий уровень кровяного давления, а также снижался риск инсульта и заболеваний сердца.

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Для заметного эффекта достаточно увеличить потребление калия всего лишь на один грамм в день — примерно столько и содержится в двух средних бананах. Ученые пришли к выводу, что до 80% случаев снижения артериального давления было вызвано увеличением содержания калия, а не снижением потребления соли. Анализ опубликован в Journal of Human Hypertension.