Названы вредные пищевые привычки, которые идут из детства

Привычка всегда доедать блюдо и оставлять чистую тарелку, которая формируется в детском возрасте, может сформировать чувство вины, предупредила нутрициолог Екатерина Веселова. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что в краткосрочной перспективе у родителей получается добиться результата, но, когда ребенок повзрослеет, ему будет тяжело воспринимать сигналы своего организма о сытости.

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В долгосрочной перспективе такая стратегия сыграет против человека, сформировав у него устойчивую привычку угождать тем, кто для него приготовил еду, игнорируя при этом собственные чувства и сигналы своего организма о сытости, — пояснила нутрициолог.

Вред представляет и привычка есть во время просмотра телевизора или чтения. Такое поведение обычно также формируется в детстве, когда родители готовы использовать любые уловки, лишь бы ребенок поел. Веселова уточнила, что во взрослом возрасте привычка приводит к перееданию, набору лишнего веса и неспособности слышать сигналы собственного организма.

Кроме того, нужно с детства приучать ребенка не отказываться от завтрака и устраивать полноценный утренний прием пищи. Завтрак необходим, чтобы запустить пищеварение и получить энергию на предстоящий день, подчеркнула специалист.