Смерть и депрессия: врачи перечислили последствия злоупотребления фастфудом

Ученые в рамках исследования перечислили свыше 30 причин, по которым людям следует отказаться от употребления фастфуда, снеков и сладостей на постоянной основе. Данные научной работы экспертов были опубликованы в издании The BMJ.

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В исследовании этого вопроса было задействовано 10 миллионов респондентов, у которых собрали данные о состоянии здоровья и привычном рационе питания. После их анализа ученым удалось сформировать статистическое заключение.

К отрицательным последствиям употребления фастфуда исследователи отнесли возрастание риска смертности, вероятность развития диабета, повышение риска ожирения, депрессии, проблем со сном и многие другие.

«В целом была обнаружена прямая связь между воздействием ультраобработанных пищевых продуктов и 32 (71 процентом) параметрами здоровья, включая смертность, рак, а также психические, респираторные, сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные и метаболические последствия для здоровья», — следует из текста работы.