Никаких красителей, только польза! Готовим с детьми зеленые блинчики
Существует ли одновременно красивый, питательный и вкусный завтрак для всей семьи, который приведет детей в восторг? Конечно! Это блинчики из шпината. В них много клетчатки, сложные углеводы, а также большое количество белков и жиров. Иными словами, сплошная польза.
Ингредиенты:
- Кокосовое молоко — 200 мл;
- Шпинат — 100г;
- Яйца — 3 шт;
- Кукурузная мука — 60 г;
- Овсяная мука — 60 г;
- Минеральная вода — 120 мл;
- Соль — по вкусу;
- Масло авокадо — 20 мл.
Процесс приготовления:
- Взбейте яйца, шпинат и кокосовое молоко блендером до однородности;
- Добавьте муку, соль и масло, перемешайте. Влейте минеральную воду;
- Обжаривайте блины с двух сторон до готовности (когда верхняя поверхность блина станет матовой, пора переворачивать).
- Сервировать блинчики можно с творожным сыром, красной рыбой, курицей, ветчиной! Не ограничивайте свою фантазию!