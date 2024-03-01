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Никаких красителей, только польза! Готовим с детьми зеленые блинчики

Существует ли одновременно красивый, питательный и вкусный завтрак для всей семьи, который приведет детей в восторг? Конечно! Это блинчики из шпината. В них много клетчатки, сложные углеводы, а также большое количество белков и жиров. Иными словами, сплошная польза.

Никаких красителей, только польза! Готовим с детьми зеленые блинчики
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Кокосовое молоко — 200 мл;
  • Шпинат — 100г;
  • Яйца — 3 шт;
  • Кукурузная мука — 60 г;
  • Овсяная мука — 60 г;
  • Минеральная вода — 120 мл;
  • Соль — по вкусу;
  • Масло авокадо — 20 мл.

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Процесс приготовления:

  1. Взбейте яйца, шпинат и кокосовое молоко блендером до однородности;
  2. Добавьте муку, соль и масло, перемешайте. Влейте минеральную воду;
  3. Обжаривайте блины с двух сторон до готовности (когда верхняя поверхность блина станет матовой, пора переворачивать).
  4. Сервировать блинчики можно с творожным сыром, красной рыбой, курицей, ветчиной! Не ограничивайте свою фантазию!
Еда