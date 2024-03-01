Никаких красителей, только польза! Готовим с детьми зеленые блинчики

Существует ли одновременно красивый, питательный и вкусный завтрак для всей семьи, который приведет детей в восторг? Конечно! Это блинчики из шпината. В них много клетчатки, сложные углеводы, а также большое количество белков и жиров. Иными словами, сплошная польза.