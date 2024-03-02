Стоп-лист: какие продукты нельзя есть на ночь

Все мы не раз слышали, что ужинать лучше примерно за 3-4 часа до сна, ведь ночью замедляются все процессы, в том числе обменные, и организму будет сложно переваривать позднюю трапезу. Но и ложиться спать голодным — тоже не лучшая идея. Вот только варианты вечернего перекуса нужно выбирать правильно. Какие продукты внесены в стоп-лист «Вечерней Москве» рассказала нутрициолог Екатерина Кузина.

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Кофеин

Про то, что кофе лучше пить утром, а не перед сном, повторять не нужно, это уже известный факт. Но и вечерний чай, хоть черный, хоть зеленый, — тоже лучше внести в стоп-лист, сообщила эксперт:

— Кофеин, который содержится в этих напитках, оказывает на наш организм бодрящее действие. Он, к слову, содержится также и в шоколаде.

Сладости

Торты, пирожные, сладкая выпечка — это все лучше употреблять в первой половине дня, заметила нутрициолог. Съеденные на ночь десерты отложатся лишними сантиметрами на талии. К тому же сладости вызывают резкий рост сахара в крови, что в худшую сторону влияет на качество сна.

Сырые овощи

Сельдерей, брокколи или морковь, съеденные на ночь, могут стать причиной плохого сна, предупредила Кузина:

— Эти и некоторые другие овощи из-за высокого содержания клетчатки долго перевариваются, поэтому не подходят в качестве вечернего перекуса. А сельдерей плюс ко всему, считается еще и сильным диуретиком. Если желание съесть эти овощи велико, то лучше отдать предпочтение приготовленным на пару.

Фасоль и другие бобовые

Эти продукты могут вызвать повышенное газообразование и тяжесть в животе, сообщила нутрициолог. Поэтому человек не сможет сразу заснуть, а будет мучиться из-за проблем с желудком.

Красное мясо

По словам специалиста, говядина хороша на обед, поскольку в ней присутствуют необходимые нашему организму белки и жиры. Однако для вечернего приема пищи это слишком тяжелая еда.

— Мясо птицы или рыба – более подходящий вариант для позднего ужина. Но порции должны быть минимальными, поскольку белки все-таки перевариваются медленно, — подчеркнула Кузина.

Ягоды

Малина, клубника, голубика, ежевика содержат много витаминов и полезных микроэлементов. Однако съеденные на ночь, они могут вызвать метеоризм и, как следствие, боли в животе, предостерегла нутрициолог.

Алкоголь