Ученый опроверг миф о вреде макарон для фигуры

Средства массовой информации и социальные сети в последние годы стали все чаще относить макаронные изделия к «вредным» продуктам, употребление которых обязательно приведет к набору лишних килограммов. Однако эта информация не является достоверной, сообщил доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета РОСБИОТЕХ Роман Кандроков.

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По словам эксперта, существуют очень четкие рекомендации диетологов относительно количества макроэлементов, необходимых каждому человеку с точки зрения здорового питания.

— Так, организм должен получать 45-65 процентов энергии из углеводов, 10-30 процентов — из белков и 20-35 процентов — из жиров. То есть ежедневное употребление углеводов должно быть в 1,2–6,5 раз больше, чем белка. И в этом смысле макароны являются практически идеальным продуктом: соотношение углеводов и белка в этих изделиях составляет 38 г к 7,7 г, то есть соотношение 5:1, — объяснил эксперт.

Содержание белка в макаронах достигается за счет того, что при производстве яиц и пшеницы, на долю которой приходится около 20 процентов белков, потребляемых в мире. Он отметил, что в макаронах из твердых сортов может быть 13 процентов белка, а иногда и больше. Помимо этого, если изделие качественное, то в нем есть кальций, железо, магний, фосфор, калий, натрий, цинк и прочие полезные для организма микроэлементы. Помимо этого макароны снижают уровень глюкозы в крови после приема пищи.

Для тех, кто боится поправиться, Кандроков посоветовал обратить внимание на цельнозерновые макароны, которые содержат больше клетчатки. Они будут благоприятно влиять на здоровье кишечника и помогут человеку дольше оставаться сытым, передает «Газета. RU».