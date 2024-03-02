Сытный обед в корейском стиле: готовим фрикадельки с рисом

Хотите приготовить обед с корейской изюминкой? Нет ничего проще, если вы воспользуйтесь этим рецептом. Привычные фрикадельки заиграют новыми красками, и домашним точно понравится.

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Ингредиенты:

Для фрикаделек:

Фарш говяжий или свинина/говядина — 450 г

Сухари панировочные — 1/2 стакана

Лук зеленый мелко нарезанный — 1 стакан

Яйцо — 1 шт

Соевый соус — 2 ст.л.

Кочудян — 1-2 ст.л.

Растительное масло — 1 ст.л.

Чеснок — 3-4 зубчика

Имбирь свежий натертый — 1 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Перец черный молотый — 1/2 ч.л.

Для глазури:

Мед — 2-3 ст.л.

Кочудян — 2 ст.л.

Кунжутное масло — 2 ст.л.

Соевый соус — 4 ст.л.

Рисовый уксус — 2 ст.л.

Для подачи:

Рис

Кунжут

Свежий огурец

Зеленый лук

Процесс приготовления:

Смешайте все ингредиенты для фрикаделек, отложите немного зеленого лука для подачи.

Сформируйте фрикадельки. Чтобы они получились одинакового размера, можно использовать ложку для мороженого, когда набираете фарш.

Разогрейте духовку до 220С, запекайте фрикадельки в течение 15 минут.

Для глазури смешайте все ингредиенты, доведите до кипения в глубокой сковороде, чтобы глазурь загустела.

Добавьте в глазурь готовые фрикадельки, перемешайте так, чтобы глазурь покрыла фрикадельки равномерно.

Подавайте с рисом, свежими овощами, зеленым луком и кунжутом.