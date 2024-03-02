Как приготовить блины на Масленицу в 2024 году: 7 простых и вкусных рецептов

Масленица — один из важных и веселых праздников, который с древних времен отмечали на Руси. Встречу весны невозможно представить без блинов — главного масленичного лакомства. Изначально это угощение готовили для того, чтобы почтить память усопших, позже оно стало символизировать солнце и означать скорый приход весны. «Лента.ру» публикует подборку рецептов блинов, которые можно с легкостью повторить в домашних условиях. Этот список включает как классические, так и необычные рецепты — блюдо можно приготовить без молока или яиц, можно использовать кефирную основу или даже превратить блины в полноценный шоколадный десерт.

Тонкие блины на молоке

Классический рецепт блинов на молоке. Такие блины получаются сладкими и нежными — их можно с удовольствием есть и без дополнительных соусов.

Ингредиенты:

мука — 200-220 граммов;

молоко — 500 миллилитров;

яйцо — 3 штуки;

сахар — 2 столовых ложки;

соль — 1/4 чайной ложки;

сода — 1/4 чайной ложки;

растительное масло — 2 столовых ложки.

Как приготовить тонкие блины на молоке

Разбейте три яйца в большую емкость. Добавьте туда сахар и соль, тщательно перемешайте с помощью венчика — не стоит использовать миксер, чтобы случайно не взбить яйца до состояния пены. Подогрейте молоко до комнатной температуры. Добавьте к яйцам примерно 100 миллилитров молока и снова хорошо перемешайте. Добавьте в тесто муку, просеянную через сито. Туда же добавьте немного соды. Аккуратно перемешайте смесь до образования однородной массы без комочков. После этого частями влейте в тесто остальное молоко и снова хорошо перемешайте. Добавьте в смесь растительное масло, перемешайте и оставьте настаиваться в течение примерно 15 минут. За это время хорошо разогрейте сковороду. Предварительно на нее необходимо добавить немного растительного масла или смазать поверхность сливочным маслом с помощью обычной бумажной салфетки. Перемешайте тесто и проверьте густоту — оно должно быть жидким, но при этом тягучим. Если необходимо скорректировать консистенцию, добавьте немного молока или муки. С помощью половника вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей площади. Выпекайте примерно минуту до образования золотистого румянца на нижней стороне блина. Готовить блины нужно на сильном огне. Переверните блин и выпекайте его еще примерно 30 секунд. Выпекайте блины, пока не закончится тесто — при таком количестве теста этот процесс займет примерно полчаса.

Тонкие блинчики на воде

Этот рецепт понравится тем, кто любит тонкие и не очень насыщенные по вкусу блины. Они отлично подойдут для фаршировки: в такой блин можно завернуть творожную начинку, мясной фарш или ягоды.

Ингредиенты: вода (кипяток) — 1/2 литра;

сода — 1/2 чайной ложки;

сахар — 3 столовые ложки;

ванильный сахар — 1 чайная ложка;

соль — 1 щепотка (по вкусу);

яйцо — 2 штуки;

мука — 1,5 стакана по 200 миллилитров (около 180 граммов);

растительное масло — 2 столовые ложки.

Обратите внимание, что при приготовлении несладких блинчиков (например, с мясной начинкой) количество используемого сахара можно сократить до одной чайной ложки.

Как приготовить тонкие блинчики на воде В большую емкость всыпьте соду. Залейте ее горячей водой из чайника и перемешайте, чтобы сода полностью растворилась в воде. Всыпьте в воду с содой сахар и щепотку соли. Оставьте воду немного остыть (примерно на 5-10 минут). После этого добавьте в воду ванильный сахар или ванилин и два яйца. Хорошо перемешайте смесь до образования пены. После этого постепенно добавьте в тесто муку, ее нужно предварительно просеять через сито. Тщательно перемешайте тесто с помощью венчика или миксера до образования однородной массы. В получившемся тесте не должно быть комочков — если они все же образовались, их можно разбить с помощью миксера. Влейте в тесто растительное масло и снова хорошо перемешайте. Предварительно смажьте сковороду растительным маслом и хорошо разогрейте ее. С помощью половника вылейте тесто на сковороду. Если используете половник обычного размера, не набирайте его целиком — для того чтобы получились тонкие блины, будет достаточно заполнить тестом чуть больше половины. Жарьте блины на среднем огне — как только на верхней стороне блина появятся дырочки, его можно переворачивать на другую сторону. Продолжайте готовить блины, пока не закончится тесто — из такого количества должно получиться примерно 12 тонких блинчиков. Готовые блины можно подавать как отдельное блюдо или завернуть в них начинку: обжаренный фарш, творог или варенье.

Пышные блины на кефире

Этот рецепт понравится тем, кто любит пышные и мягкие блинчики.

Ингредиенты: мука — 2 стакана;

кефир — 2 стакана;

яйца — 2 штуки;

сахар — 2 чайные ложки;

сода — 1 чайная ложка (без горки);

соль — 1/2 чайной ложки;

ванилин — по вкусу;

сливочное масло — чтобы смазывать готовые блины.

Для приготовления пышных блинов лучше всего использовать кефир жирностью не меньше 2,5 процента. В противном случае блины получатся не такими пышными

Как приготовить пышные блины на кефире В большую емкость разбейте два куриных яйца. Хорошо взбейте их с помощью миксера или венчика. Перемешивайте яйца таким образом, чтобы однородная масса не дошла до состояния пены. Всыпьте в яйца соду, сахар, соль и ванилин. Вновь тщательно перемешайте. После того как сахар и соль полностью растворятся, влейте в емкость два стакана кефира. Обратите внимание, что кефир не должен быть ледяным — перед готовкой его стоит достать из холодильника и подождать, пока он нагреется до комнатной температуры. Добавьте муку — перед тем, как всыпать ее в смесь, просейте ее с помощью сита. Тщательно перемешайте тесто, пока не получится однородная масса без комочков. Смажьте сковороду растительным маслом (это можно сделать как с помощью обычной салфетки, так и помощью половинки картофелины, наколотой на вилку). Хорошо разогрейте сковороду. С помощью половника вылейте часть теста на сковороду и начинайте жарить блины. Когда на верхней стороне блина появится большое количество мелких дырочек, его можно переворачивать на другую сторону с помощью лопатки. После того как блин хорошо пропечется с обеих сторон, его можно снять со сковороды и переложить на тарелку. Дополнительно можно смазать блин сливочным маслом — так его вкус получится нежнее. Продолжайте готовить блины (перед каждым блином сковороду стоит немного смазывать растительным маслом) до тех пор, пока не закончится тесто. Из такого количества теста должно получиться примерно 12 пышных блинов — если хочется приготовить больше, равномерно увеличьте пропорции продуктов.

Блины на молоке без яиц

Необычный рецепт вкусных блинов на молоке. Для приготовления этого блюда не нужно использовать яйца — при этом блины получаются очень тонкими и нежными.

Ингредиенты: мука — 300 граммов;

молоко — 500 миллилитров;

сахар — 2 столовые ложки;

растительное масло — 2 столовые ложки;

соль — щепотка (по вкусу);

сливочное масло — 50 граммов;

сахарная пудра — для украшения.

Как приготовить блины на молоке без яиц В большую емкость просейте муку. Добавьте к ней сахар и щепотку соли. Если хочется придать блинам более необычный вкус, в смесь можно также добавить немного ванилина или ванильного сахара. Влейте в мучную смесь теплое молоко. Добавлять его нужно небольшими порциями и каждый раз тщательно перемешивать с помощью венчика или миксера. Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным по структуре. Добавьте в смесь растительное масло и снова хорошо перемешайте. Оставьте тесто примерно на 20 минут, чтобы оно успело настояться. Смажьте сковороду растительным маслом и хорошо ее разогрейте. С помощью половника вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности. Примерно через минуту блин можно переворачивать на другую сторону — следите за тем, чтобы нижняя сторона успела подрумяниться, а блин не рвался в процессе переворачивания. Снимите готовый блин со сковороды и переложите на тарелку. Пока готовый блин еще не успел остыть, его нужно обильно смазать сливочным маслом с верхней стороны. Продолжайте готовить до тех пор, пока не закончится тесто. Готовые блины можно подавать к столу — для дополнительной сладости их можно посыпать сахарной пудрой.

Классические блины с беконом и сыром

Этим рецептом делится на своем YouTube-канале повар и ресторатор Александр Белькович. По словам шефа, блины, приготовленные таким образом, выглядят красивыми и румяными, но при этом остаются сочными.

Ингредиенты: молоко — 750 миллилитров;

мука — 350 граммов;

яйцо — 2 штуки;

сахар — 1-2 столовые ложки (по вкусу);

соль — 1-2 чайные ложки (по вкусу);

сливочное масло — 50 граммов;

бекон — 60 граммов;

плавленый сливочный сыр — 2 столовые ложки;

картофелина — 1 штука.

Как приготовить блины с беконом и сыром от шеф-повара Перед началом готовки разогрейте молоко. Оно должно быть чуть теплее комнатной температуры — подогреть его можно как в микроволновке, так и на плите. Обратите внимание, что молоко должно быть теплым, но не горячим — в противном случае блюдо может не получиться. Перелейте подогретое молоко в большую емкость и разбейте туда два яйца. Получившуюся смесь нужно хорошо размешать — шеф-повар Александр Белькович советует использовать для это обычный венчик. Добавьте в смесь сахар и соль. Не бойтесь добавить в тесто больше соли — это сделает вкус блинов более контрастным и интересным. Тщательно перемешайте. Добавьте муку. Обратите внимание, что ее не нужно просеивать — достаточно всыпать муку небольшими частями и хорошо перемешивать тесто. Растопите сливочное масло до жидкого состояния в сковороде или микроволновке. Влейте растопленное масло в емкость с тестом. На этом этапе можно попробовать тесто на вкус — если покажется, что тесто недостаточно сладкое или соленое, добавьте сахар или соль соответственно. Возьмите небольшую картофелину и разрежьте ее пополам. Вставьте вилку в картофелину и обмакните срез в растительное масло. Сильно нагрейте сковороду и с помощью картофелины смажьте ее растительным маслом. Перед тем как набрать жидкость в половник, обязательно перемешайте тесто, чтобы в нем разошлось сливочное масло. Делать это нужно перед приготовлением каждого блина. Вылейте тесто на сковороду и начните жарить. Обратите внимание, что нижняя сторона блина должна быть более зажаристой, чем верхняя. Проверьте готовность блина с помощью лопатки — когда его нижняя сторона приобретет коричневатый оттенок, переверните блин. На второй стороне жарить блин нужно меньше — его верхняя часть должна выглядеть бледнее, чем нижняя. Снимите блин со сковороды и переложите его на тарелку. Продолжайте жарить блины, пока тесто не подойдет к концу. После того как блины готовы, приготовьте соус для них. Чтобы в тесте для блинов не было комочков, старайтесь, чтобы венчик как можно чаще касался стенок емкости и собирал остатки муки, которая еще не успела вмешаться в тесто

Как приготовить соус с беконом и сыром Нарежьте варено-копченый бекон небольшими кусочками и слегка обжарьте их. Когда бекон немного поджарится, добавьте на сковороду плавленый сыр. Если соус получается слишком густым, можно добавить на сковороду кипяченой воды. Дождитесь, пока сыр расплавится и станет жидким. После этого соус можно снимать с огня и подавать к блинам.

Двухцветные блины

Вкусные блины, которые выглядят достаточно оригинально — таким блюдом можно удивить гостей за праздничным столом.

Ингредиенты: мука — 200 граммов;

кукурузных крахмал — 50 граммов;

яйца — 3 штуки;

сливочное масло — 30 граммов;

молоко — 500 миллилитров;

соль — щепотка (по вкусу);

какао — 1,5 чайные ложки;

ванильный сахар — 2 столовые ложки.

Как приготовить двухцветные блины В большую емкость разбейте три яйца. Добавьте к ним щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Хорошо перемешайте с помощью венчика. Добавьте к смеси немного молока — примерно 50 миллилитров — и снова тщательно перемешайте. Всыпьте в емкость муку и кукурузный крахмал. Размешайте до образования однородной массы. Когда в тесте не будет комочков, влейте в него остальное молоко. Добавьте к смеси растопленное сливочное масло, вновь перемешайте тесто и оставьте его настаиваться примерно на 20-30 минут. Настоявшееся тесто разделите на две части. Насыпьте какао в обычную пластиковую бутылку и влейте туда несколько половников теста. Закройте бутылку и потрясите, чтобы какао смешалось с тестом — смесь должна приобрести насыщенный коричневый цвет. Хорошо разогрейте сковороду. Проделайте в крышке бутылки небольшое отверстие. Круговыми движениями вылейте тесто на сковороду, чтобы образовался спиральный узор. Подождите пять секунд, пока тесто с какао схватится и слегка потемнеет — после этого с помощью половника налейте на сковороду обычное блинное тесто. Обжарьте блин с двух сторон — его можно переворачивать, когда нижняя сторона слегка подрумянится. Выпекайте блины до тех пор, пока не закончится белое тесто. Готовые блинчики нужно свернуть трубочкой, и блюдо можно подавать к столу.

Шоколадные блины с кремом

Шоколадные блины — это вкусный и легкий в приготовлении десерт.

Ингредиенты: молоко — 300 миллилитров;

яйцо — 2 штуки;

мука — 140 граммов;

какао — 2,5 столовые ложки;

сахар — 3 столовые ложки;

растительное масло — 40 миллилитров;

разрыхлитель — 10 граммов;

мягкий творог — 180 граммов;

сметана (25 процентов жирности и выше) — 300 граммов;

сахарная пудра — 5 столовых ложек;

ванильный сахар — 10 граммов;

листья мяты — для украшения.

Как приготовить шоколадные блины с кремом В большую емкость влейте предварительно подогретое до комнатной температуры молоко. Добавьте туда сахар и яйца. Хорошо перемешайте смесь с помощью венчика. В отдельной емкости перемешайте просеянную муку, какао и разрыхлитель. Вмешайте сухую часть в жидкую — чтобы тесто лучше перемешалось, сухую часть следует добавлять в два этапа. Тщательно перемешайте тесто до образования однородной массы. Добавьте в тесто растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Готовое тесто должно получиться более густым, чем для классических тонких блинов. Хорошо разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Убавьте огонь до минимального и налейте тесто в сковороду. Шоколадный блин не нужно переворачивать — выпекайте его до тех пор, пока на верхней стороне не образуются дырочки, а тесто не перестанет прилипать к пальцам при прикосновении. Таким образом пожарьте все блины. Если дома есть сковорода большого диаметра, на ней можно выпекать сразу несколько блинов — из-за того, что тесто достаточно густое, оно не будет сильно растекаться. Когда все блины готовы, переложите их на широкую тарелку и переходите к приготовлению крема.