Как приготовить блины на Масленицу в 2024 году: 7 простых и вкусных рецептов

Масленица — один из важных и веселых праздников, который с древних времен отмечали на Руси. Встречу весны невозможно представить без блинов — главного масленичного лакомства. Изначально это угощение готовили для того, чтобы почтить память усопших, позже оно стало символизировать солнце и означать скорый приход весны. «Лента.ру» публикует подборку рецептов блинов, которые можно с легкостью повторить в домашних условиях. Этот список включает как классические, так и необычные рецепты — блюдо можно приготовить без молока или яиц, можно использовать кефирную основу или даже превратить блины в полноценный шоколадный десерт.
Тонкие блины на молоке
Классический рецепт блинов на молоке. Такие блины получаются сладкими и нежными — их можно с удовольствием есть и без дополнительных соусов.
Ингредиенты:
- мука — 200-220 граммов;
- молоко — 500 миллилитров;
- яйцо — 3 штуки;
- сахар — 2 столовых ложки;
- соль — 1/4 чайной ложки;
- сода — 1/4 чайной ложки;
- растительное масло — 2 столовых ложки.
Как приготовить тонкие блины на молоке
- Разбейте три яйца в большую емкость. Добавьте туда сахар и соль, тщательно перемешайте с помощью венчика — не стоит использовать миксер, чтобы случайно не взбить яйца до состояния пены.
- Подогрейте молоко до комнатной температуры. Добавьте к яйцам примерно 100 миллилитров молока и снова хорошо перемешайте.
- Добавьте в тесто муку, просеянную через сито. Туда же добавьте немного соды. Аккуратно перемешайте смесь до образования однородной массы без комочков.
- После этого частями влейте в тесто остальное молоко и снова хорошо перемешайте.
- Добавьте в смесь растительное масло, перемешайте и оставьте настаиваться в течение примерно 15 минут.
- За это время хорошо разогрейте сковороду. Предварительно на нее необходимо добавить немного растительного масла или смазать поверхность сливочным маслом с помощью обычной бумажной салфетки.
- Перемешайте тесто и проверьте густоту — оно должно быть жидким, но при этом тягучим. Если необходимо скорректировать консистенцию, добавьте немного молока или муки.
- С помощью половника вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей площади. Выпекайте примерно минуту до образования золотистого румянца на нижней стороне блина. Готовить блины нужно на сильном огне.
- Переверните блин и выпекайте его еще примерно 30 секунд.
- Выпекайте блины, пока не закончится тесто — при таком количестве теста этот процесс займет примерно полчаса.
Тонкие блинчики на воде
Этот рецепт понравится тем, кто любит тонкие и не очень насыщенные по вкусу блины. Они отлично подойдут для фаршировки: в такой блин можно завернуть творожную начинку, мясной фарш или ягоды.
Ингредиенты:
- вода (кипяток) — 1/2 литра;
- сода — 1/2 чайной ложки;
- сахар — 3 столовые ложки;
- ванильный сахар — 1 чайная ложка;
- соль — 1 щепотка (по вкусу);
- яйцо — 2 штуки;
- мука — 1,5 стакана по 200 миллилитров (около 180 граммов);
- растительное масло — 2 столовые ложки.
Обратите внимание, что при приготовлении несладких блинчиков (например, с мясной начинкой) количество используемого сахара можно сократить до одной чайной ложки.
Как приготовить тонкие блинчики на воде
- В большую емкость всыпьте соду. Залейте ее горячей водой из чайника и перемешайте, чтобы сода полностью растворилась в воде.
- Всыпьте в воду с содой сахар и щепотку соли.
- Оставьте воду немного остыть (примерно на 5-10 минут). После этого добавьте в воду ванильный сахар или ванилин и два яйца.
- Хорошо перемешайте смесь до образования пены.
- После этого постепенно добавьте в тесто муку, ее нужно предварительно просеять через сито.
- Тщательно перемешайте тесто с помощью венчика или миксера до образования однородной массы. В получившемся тесте не должно быть комочков — если они все же образовались, их можно разбить с помощью миксера.
- Влейте в тесто растительное масло и снова хорошо перемешайте.
- Предварительно смажьте сковороду растительным маслом и хорошо разогрейте ее.
- С помощью половника вылейте тесто на сковороду. Если используете половник обычного размера, не набирайте его целиком — для того чтобы получились тонкие блины, будет достаточно заполнить тестом чуть больше половины.
- Жарьте блины на среднем огне — как только на верхней стороне блина появятся дырочки, его можно переворачивать на другую сторону.
- Продолжайте готовить блины, пока не закончится тесто — из такого количества должно получиться примерно 12 тонких блинчиков.
- Готовые блины можно подавать как отдельное блюдо или завернуть в них начинку: обжаренный фарш, творог или варенье.
Пышные блины на кефире
Этот рецепт понравится тем, кто любит пышные и мягкие блинчики.
Ингредиенты:
- мука — 2 стакана;
- кефир — 2 стакана;
- яйца — 2 штуки;
- сахар — 2 чайные ложки;
- сода — 1 чайная ложка (без горки);
- соль — 1/2 чайной ложки;
- ванилин — по вкусу;
- сливочное масло — чтобы смазывать готовые блины.
Для приготовления пышных блинов лучше всего использовать кефир жирностью не меньше 2,5 процента. В противном случае блины получатся не такими пышными
Как приготовить пышные блины на кефире
- В большую емкость разбейте два куриных яйца. Хорошо взбейте их с помощью миксера или венчика. Перемешивайте яйца таким образом, чтобы однородная масса не дошла до состояния пены.
- Всыпьте в яйца соду, сахар, соль и ванилин. Вновь тщательно перемешайте.
- После того как сахар и соль полностью растворятся, влейте в емкость два стакана кефира. Обратите внимание, что кефир не должен быть ледяным — перед готовкой его стоит достать из холодильника и подождать, пока он нагреется до комнатной температуры.
- Добавьте муку — перед тем, как всыпать ее в смесь, просейте ее с помощью сита.
- Тщательно перемешайте тесто, пока не получится однородная масса без комочков.
- Смажьте сковороду растительным маслом (это можно сделать как с помощью обычной салфетки, так и помощью половинки картофелины, наколотой на вилку). Хорошо разогрейте сковороду.
- С помощью половника вылейте часть теста на сковороду и начинайте жарить блины. Когда на верхней стороне блина появится большое количество мелких дырочек, его можно переворачивать на другую сторону с помощью лопатки.
- После того как блин хорошо пропечется с обеих сторон, его можно снять со сковороды и переложить на тарелку. Дополнительно можно смазать блин сливочным маслом — так его вкус получится нежнее.
- Продолжайте готовить блины (перед каждым блином сковороду стоит немного смазывать растительным маслом) до тех пор, пока не закончится тесто.
- Из такого количества теста должно получиться примерно 12 пышных блинов — если хочется приготовить больше, равномерно увеличьте пропорции продуктов.
Блины на молоке без яиц
Необычный рецепт вкусных блинов на молоке. Для приготовления этого блюда не нужно использовать яйца — при этом блины получаются очень тонкими и нежными.
Ингредиенты:
- мука — 300 граммов;
- молоко — 500 миллилитров;
- сахар — 2 столовые ложки;
- растительное масло — 2 столовые ложки;
- соль — щепотка (по вкусу);
- сливочное масло — 50 граммов;
- сахарная пудра — для украшения.
Как приготовить блины на молоке без яиц
- В большую емкость просейте муку. Добавьте к ней сахар и щепотку соли. Если хочется придать блинам более необычный вкус, в смесь можно также добавить немного ванилина или ванильного сахара.
- Влейте в мучную смесь теплое молоко. Добавлять его нужно небольшими порциями и каждый раз тщательно перемешивать с помощью венчика или миксера.
- Вымешивайте тесто до тех пор, пока оно не станет однородным по структуре.
- Добавьте в смесь растительное масло и снова хорошо перемешайте.
- Оставьте тесто примерно на 20 минут, чтобы оно успело настояться.
- Смажьте сковороду растительным маслом и хорошо ее разогрейте.
- С помощью половника вылейте тесто на сковороду и равномерно распределите его по всей поверхности.
- Примерно через минуту блин можно переворачивать на другую сторону — следите за тем, чтобы нижняя сторона успела подрумяниться, а блин не рвался в процессе переворачивания.
- Снимите готовый блин со сковороды и переложите на тарелку. Пока готовый блин еще не успел остыть, его нужно обильно смазать сливочным маслом с верхней стороны.
- Продолжайте готовить до тех пор, пока не закончится тесто. Готовые блины можно подавать к столу — для дополнительной сладости их можно посыпать сахарной пудрой.
Классические блины с беконом и сыром
Этим рецептом делится на своем YouTube-канале повар и ресторатор Александр Белькович. По словам шефа, блины, приготовленные таким образом, выглядят красивыми и румяными, но при этом остаются сочными.
Ингредиенты:
- молоко — 750 миллилитров;
- мука — 350 граммов;
- яйцо — 2 штуки;
- сахар — 1-2 столовые ложки (по вкусу);
- соль — 1-2 чайные ложки (по вкусу);
- сливочное масло — 50 граммов;
- бекон — 60 граммов;
- плавленый сливочный сыр — 2 столовые ложки;
- картофелина — 1 штука.
Как приготовить блины с беконом и сыром от шеф-повара
- Перед началом готовки разогрейте молоко. Оно должно быть чуть теплее комнатной температуры — подогреть его можно как в микроволновке, так и на плите. Обратите внимание, что молоко должно быть теплым, но не горячим — в противном случае блюдо может не получиться.
- Перелейте подогретое молоко в большую емкость и разбейте туда два яйца. Получившуюся смесь нужно хорошо размешать — шеф-повар Александр Белькович советует использовать для это обычный венчик.
- Добавьте в смесь сахар и соль. Не бойтесь добавить в тесто больше соли — это сделает вкус блинов более контрастным и интересным. Тщательно перемешайте.
- Добавьте муку. Обратите внимание, что ее не нужно просеивать — достаточно всыпать муку небольшими частями и хорошо перемешивать тесто.
- Растопите сливочное масло до жидкого состояния в сковороде или микроволновке. Влейте растопленное масло в емкость с тестом.
- На этом этапе можно попробовать тесто на вкус — если покажется, что тесто недостаточно сладкое или соленое, добавьте сахар или соль соответственно.
- Возьмите небольшую картофелину и разрежьте ее пополам. Вставьте вилку в картофелину и обмакните срез в растительное масло.
- Сильно нагрейте сковороду и с помощью картофелины смажьте ее растительным маслом.
- Перед тем как набрать жидкость в половник, обязательно перемешайте тесто, чтобы в нем разошлось сливочное масло. Делать это нужно перед приготовлением каждого блина.
- Вылейте тесто на сковороду и начните жарить. Обратите внимание, что нижняя сторона блина должна быть более зажаристой, чем верхняя.
- Проверьте готовность блина с помощью лопатки — когда его нижняя сторона приобретет коричневатый оттенок, переверните блин. На второй стороне жарить блин нужно меньше — его верхняя часть должна выглядеть бледнее, чем нижняя.
- Снимите блин со сковороды и переложите его на тарелку. Продолжайте жарить блины, пока тесто не подойдет к концу.
- После того как блины готовы, приготовьте соус для них.
- Чтобы в тесте для блинов не было комочков, старайтесь, чтобы венчик как можно чаще касался стенок емкости и собирал остатки муки, которая еще не успела вмешаться в тесто
Как приготовить соус с беконом и сыром
- Нарежьте варено-копченый бекон небольшими кусочками и слегка обжарьте их.
- Когда бекон немного поджарится, добавьте на сковороду плавленый сыр. Если соус получается слишком густым, можно добавить на сковороду кипяченой воды.
- Дождитесь, пока сыр расплавится и станет жидким. После этого соус можно снимать с огня и подавать к блинам.
Двухцветные блины
Вкусные блины, которые выглядят достаточно оригинально — таким блюдом можно удивить гостей за праздничным столом.
Ингредиенты:
- мука — 200 граммов;
- кукурузных крахмал — 50 граммов;
- яйца — 3 штуки;
- сливочное масло — 30 граммов;
- молоко — 500 миллилитров;
- соль — щепотка (по вкусу);
- какао — 1,5 чайные ложки;
- ванильный сахар — 2 столовые ложки.
Как приготовить двухцветные блины
- В большую емкость разбейте три яйца. Добавьте к ним щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Хорошо перемешайте с помощью венчика.
- Добавьте к смеси немного молока — примерно 50 миллилитров — и снова тщательно перемешайте.
- Всыпьте в емкость муку и кукурузный крахмал. Размешайте до образования однородной массы. Когда в тесте не будет комочков, влейте в него остальное молоко.
- Добавьте к смеси растопленное сливочное масло, вновь перемешайте тесто и оставьте его настаиваться примерно на 20-30 минут.
- Настоявшееся тесто разделите на две части.
- Насыпьте какао в обычную пластиковую бутылку и влейте туда несколько половников теста. Закройте бутылку и потрясите, чтобы какао смешалось с тестом — смесь должна приобрести насыщенный коричневый цвет.
- Хорошо разогрейте сковороду.
- Проделайте в крышке бутылки небольшое отверстие. Круговыми движениями вылейте тесто на сковороду, чтобы образовался спиральный узор.
- Подождите пять секунд, пока тесто с какао схватится и слегка потемнеет — после этого с помощью половника налейте на сковороду обычное блинное тесто.
- Обжарьте блин с двух сторон — его можно переворачивать, когда нижняя сторона слегка подрумянится.
- Выпекайте блины до тех пор, пока не закончится белое тесто. Готовые блинчики нужно свернуть трубочкой, и блюдо можно подавать к столу.
Шоколадные блины с кремом
Шоколадные блины — это вкусный и легкий в приготовлении десерт.
Ингредиенты:
- молоко — 300 миллилитров;
- яйцо — 2 штуки;
- мука — 140 граммов;
- какао — 2,5 столовые ложки;
- сахар — 3 столовые ложки;
- растительное масло — 40 миллилитров;
- разрыхлитель — 10 граммов;
- мягкий творог — 180 граммов;
- сметана (25 процентов жирности и выше) — 300 граммов;
- сахарная пудра — 5 столовых ложек;
- ванильный сахар — 10 граммов;
- листья мяты — для украшения.
Как приготовить шоколадные блины с кремом
- В большую емкость влейте предварительно подогретое до комнатной температуры молоко. Добавьте туда сахар и яйца.
- Хорошо перемешайте смесь с помощью венчика.
- В отдельной емкости перемешайте просеянную муку, какао и разрыхлитель.
- Вмешайте сухую часть в жидкую — чтобы тесто лучше перемешалось, сухую часть следует добавлять в два этапа. Тщательно перемешайте тесто до образования однородной массы.
- Добавьте в тесто растительное масло и еще раз хорошо перемешайте. Готовое тесто должно получиться более густым, чем для классических тонких блинов.
- Хорошо разогрейте сковороду и слегка смажьте ее растительным маслом. Убавьте огонь до минимального и налейте тесто в сковороду.
- Шоколадный блин не нужно переворачивать — выпекайте его до тех пор, пока на верхней стороне не образуются дырочки, а тесто не перестанет прилипать к пальцам при прикосновении.
- Таким образом пожарьте все блины. Если дома есть сковорода большого диаметра, на ней можно выпекать сразу несколько блинов — из-за того, что тесто достаточно густое, оно не будет сильно растекаться.
- Когда все блины готовы, переложите их на широкую тарелку и переходите к приготовлению крема.
Как приготовить крем
- Для приготовления крема смешайте творог, сметану, ванильный сахар и сахарную пудру.
- Взбивайте массу миксером до образования пышного крема.
- Готовый крем используйте для украшения блинов — его можно положить в центр блина с помощью обычной ложки или специального кондитерского мешка.
- Склейте края блина между собой, чтобы образовался треугольник с кремом внутри.
- Используйте оставшийся крем, чтобы украсить готовые блины. Для дополнительного украшения можно использовать листья мяты или сахарную пудру.