Диетолог: красную рыбу лучше солить самостоятельно

"Если игнорировать эту рекомендацию, можно спровоцировать появление отеков. Это не опасно для здоровых людей, но тем, у кого проблемы с почками, имеются скачки давления, загущена кровь — нельзя пренебрегать советом. Иначе состояние может осложниться, даже привести к инсульту", — пишет aif.ru.