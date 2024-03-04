Названы самые вредные и полезные для здоровья масла

Несмотря на схожую калорийность (около 120 ккал на одну столовую ложку), кулинарные масла различаются по составу питательных веществ, особенно жиров. В одних маслах может быть только насыщенных жиров, а в других — ненасыщенных.

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Лучшее: оливковое масло экстра-класса. Это масло полезно для сердца, универсально, содержит много ненасыщенных жиров и витамина Е. Основной тип ненасыщенных жиров в этом масле — олеиновая кислота. Она в том числе предотвращает развитие резистентности к инсулину и обладает противовоспалительной функцией.

Лучшее: масло авокадо. Оно известно своей высокой температурой дымления: 271 градус по Цельсию. Отлично подходит для жарки. Как и оливковое масло, имеет в составе олеиновую кислоту. В ходе одного исследования выяснилось, что употребление масла авокадо связано со снижением уровней триглицеридов и «плохого» холестерина.

Лучшее: высокоолеиновое подсолнечное масло. Оно содержит ненасыщенные жиры. Правда, в основном они состоят из жирных кислот омега-6, которые при чрезмерном употреблении могут привести к воспалению и другим проблемам со здоровьем. При этом олеиновой кислоты в этом масле всё же больше, чем омега-6. Использовать такое масло можно для жарки, тушения, для выпечки в качестве альтернативы сливочному маслу.

Лучшее: кунжутное масло. Это масло обладает заметным ореховым вкусом. Оно также является источником антиоксидантов, обладает противовоспалительными свойствами. Некоторые исследования предполагают, что кунжутное масло может облегчить дискомфорт, связанный с остеоартритом.

Лучшее: арахисовое масло. Оно богато олеиновой кислотой, витамином Е, содержит ненасыщенные жиры. При этом в арахисовом масле есть воспалительные жирные кислоты омега-6, которые при чрезмерном потреблении могут негативно повлиять на здоровье.

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Худшее: пальмовое масло. Это масло отличается высокой концентрацией насыщенных жиров. Считается, что эти жиры отрицательно влияют на уровень холестерина в крови, повышают вероятность развития болезней сердца.

Худшее: соевое масло. Одно исследование показало, что это масло может играть роль в ожирении и непереносимости глюкозы. В ходе других научных работ выяснилось, что высокое содержание омега-6 в соевом масле также может быть связано с развитием колита (заболевание пищеварительной системы).

Худшее: кукурузное масло. Один из главных его недостатков — большое количество омега-6. Кроме того, большая часть кукурузного масла производится из генетически модифицированной (ГМО) кукурузы, и исследования показывают, что ГМО-культуры могут способствовать развитию пищевой аллергии и чувствительности к еде.

Худшее: гидрогенизированные растительные масла. Такие продукты производятся путём добавления молекул водорода в жидкие масла, превращая их в более твёрдую форму с увеличенным сроком хранения. Этот процесс приводит к образованию трансжиров, которые, как известно, негативно влияют на здоровье сердца и потенциально повышают риск различных заболеваний и состояний. Типичные источники трансжиров — маргарин, растительный жир и продукты с этими ингредиентами.

Худшее: кокосовое масло. Оно отличается высокой концентрацией насыщенных жиров. Одно исследование продемонстрировало, что потребление кокосового масла приводит к повышению уровня «полезного» и «вредного» холестерина.