Названы два вида белковых продуктов, которые нужно есть для здоровья и молодости кожи

Чтобы создать условия для сияния и эластичности кожи, а также стимулировать выработку коллагена, который является важными фактором молодости, необходимо потреблять достаточное количество белка.

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Эксперты назвали универсальные продукты с содержанием белка, на которые стоит налегать для поддержания молодости и сияния кожи, пишет американское издание She Finds.

Чечевица и бобовые

Бобовые и чечевица, в частности, обеспечивают потребление белка, сложных углеводов и клетчатки, которые являются незаменимыми витаминами, повышающими выработку коллагена, который отвечает за то, чтобы кожа выглядела упругой и молодой. С возрастом его выработка замедляется, а это означает, что необходимо получать его из определенных продуктов.

«Чечевица — отличный вариант белка для ужина, поскольку она богата магнием, который в сочетании с витамином С усиливает выработку коллагена и помогает коже оставаться упругой», — объяснила диетолог Элизия Картлидж.

По ее словам, как источник цинка чечевица и бобовые сохраняют эластичность кожи и предотвращают появление морщин и дряблость. Чечевица еще и содержит около 18 граммов белка на чашку, что делает ее хорошим источником железа.

«Это защищает кожу от повреждения солнцем и предотвращает анемию, из-за которой появляются синяки и аномальная бледность», — отметила Картлидж.

Эта пища также помогает организму вырабатывать больше гиалуроновой кислоты, которая является мощным средством для антивозрастного ухода.

Она также отметила, что ужин — отличное время для приема пищи с высоким содержанием белка, поскольку белок помогает регулировать уровень сахара в крови и обеспечивает энергией на весь вечер. Кроме того, потребление белка на ночь помогает уменьшить тягу к нездоровым закускам в дальнейшем, это означает, что добавление данного продукта в блюда способствует снижению веса, а также уходу за кожей.

Орехи и семечки

Орехи и семечки не только невероятно универсальны, но и полезны для кожи. Диетолог Дэниел Бойер объяснила, что некоторые орехи, такие как грецкие, миндаль и фисташки, являются отличными источниками белка, а многие виды семян способствуют выработке коллагена. Их можно добавлять в салат, пасту, соус или любое другое блюдо на ужин.

«При дряблой коже орехи и семечки — отличный выбор, поскольку они могут ее подтянуть. В этих продуктах есть омега-3 жирные кислоты, которые относятся к классу незаменимых питательных веществ, которые также содержатся в рыбе и некоторых растительных продуктах», — объяснил Бойер.