Врач назвал три лучших продукта на завтрак для крепких сосудов

Врачи скептически относятся к бутербродам, в том числе на завтрак, потому, что зачастую такая еда не позволяет получить необходимые питательные вещества. Однако бутерброды бывают не только вредными, но и полезными, и при этом весьма вкусными и даже необычными.

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Об этом рассказал кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, приготовить полезный бутерброд достаточно просто. Достаточно овощей, белка и зелени.

«Например, бутерброд с авокадо, помидорами и куриным филе», - отметил гастроэнтеролог.

Помидоры богаты антиоксидантами, курица содержит достаточно необходимого для роста и восстановления тканей белка, а свойства авокадо "поработают" над снижением холестерина.

Сергей Вялов предложил любителям бутербродов приготовить себе необычный завтрак с хлебом, тунцом, манго и авокадо. Такое сочетание продуктов пойдет на пользу сосудам и сердцу.

«Тунец содержит много белка и омега-3 жирных кислот, которые помогают улучшить работу сердца и сосудов», - уточнил врач.

Манго, в свою очередь, является источником антиоксидантов и витамина С. Авокадо добавит калий и витамин Е.

Ранее гастроэнтеролог объяснил, в какой ситуации лучше съесть жирный жареный чебурек вместо овощей. Врач напомнил, что жир является необходимым компонентом для нормального функционирования организма. В некоторых случаях он необходим даже больше, чем овощи и зелень. Жирное любит желчный пузырь, подчеркнул специалист.

«Когда мы употребляем пищу, богатую жирами, желчный пузырь активизируется и начинает выделять желчь в кишечник», - пишет Сергей Вялов.

Желчь же необходима для того, чтобы помочь организму расщепить и усвоить все те же жиры. При этом "выгнать" желчь из организма с помощью аптечных травок, растений, не получится.

«Поэтому я, например, разрешил своей пациентке съесть чебурек - иногда можно "пожелчегонить"», - заключил специалист.

Ранее медики предупредили об опасности "синдрома "чая с бутербродом".

Такое питание ведет к дефициту белка, витаминов и минералов, что особенно вредно для пожилых людей.

Среди побочных эффектов: снижается иммунитет, плохо заживают раны, кости становятся хрупкими. При сниженной функции почек может развиться крайне опасное состояние - гипонатриемия.