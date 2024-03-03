Диетолог развеяла миф о популярной «линейке здоровых продуктов»

Понятие «линейки здоровых продуктов» стало особенно популярно в блогах, посвященных правильному питанию, однако диетологи убеждены, что человеку не следует ограничивать свой рацион четкими рамками. Об этом рассказала врач эндокринолог-диетолог Юргита Вараева.

Медики сходятся во мнении, что с научной точки зрения никакой «линейки здоровых продуктов» не существует. Это лишь хороший маркетинговый ход, который применяется для популяризации того или иного товара. Более того, исключительно вредной или полезной еды в мире не существует, главное при подборе рациона — подходить к делу осознанно.