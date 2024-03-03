В Сургуте открылся бар, где будут делать алкогольные напитки без спирта

В Сургуте открылся ресто-лаунж бар ONIX, где будут делать коктейли со вкусом алкоголя, но без содержания спирта. Об этом URA.RU сообщила управляющая заведением Лилия Усова.

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«В ближайшем будущем планируем внедрить безалкогольные коктейли на основе алкоголя», — поделилась с агентством Усова.

Такие напитки начали набирать популярность еще в 2020 году, но остаются актуальными и по сей день. Пока что в барной карте заведения есть натуральные настойки.

«Преимущество наших настоек в их натуральности, а сам ассортимент достаточно обыденный. Настаиваем на ягодах и фруктах, сами варим сиропы», — добавила Усова.