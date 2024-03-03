Названа средняя стоимость домашних блинов к Масленице в этом году

Средняя стоимость блинов домашнего приготовления на Масленицу составит 183 рубля в 2024 году. Об этом свидетельствуют данные компании «Эвотор».

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Рецепт, по которому рассчитывалась средняя стоимость блинов в этом году, включает один литр молока, 300 граммов пшеничной муки четыре яйца, 40 миллилитров подсолнечного масла, 50 граммов сахара, а также по пять граммов соли и дрожжей.

По подсчетам, приготовление домашних блинов подорожало в этом году на 17 процентов. Яйца выросли в цене в 1,5 раза, молоко — на семь процентов, сахар — на четыре процента, а мука и подсолнечное масло — на два процента. Стоимость соли осталась прежней. Также на восемь процентов выросли цены на традиционные добавки к масленичному угощению — мед и сметану.

Самая низкая цена на домашние блины наблюдается в Ставропольском крае — 119 рублей, а самая высокая — в Ямало-Ненецком автономном округе, где местным жителям в среднем придется потратить 233 рубля, передает РИА Новости.