Врач посоветовала не пить молоко, разогретое в микроволновке

Некоторые продукты после разогрева в микроволновой печи приобретают вредные свойства. Прежде всего это та пища, в которой содержатся жиры.

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Об этом в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог Римма Мойсенко. В СВЧ-печах блюда разогревают с помощью микроволн, а те воздействуют на молекулы и изменяют структуру жиров. В итоге натуральные жиры превращаются в трансжиры, которые повышают риск появления раковых опухолей и негативно влияют на здоровье.

Специалист посоветовала не разогревать в микроволновке не только продукты с натуральными жирами, но и молоко, и детское питание на молочной основе.

Особо опасен после такого подогрева фастфуд, ведь он изначально содержит трансжиры, а после СВЧ-печи они могут перейти в токсическую форму.

Безопасно разогревать в микроволновой печи хлеб, крупы без жира.