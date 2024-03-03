Гастроэнтеролог объяснила, почему нужны пищевые добавки

Пищевые добавки подразделяются на красители, подсластители, консерванты, усилители вкуса и аромата, разрыхлители, регуляторы кислотности. О необходимости ряда добавок рассказала врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

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Например, нитрит натрия — E250 — необходим для производства колбас и другой мясной консервации. Он не только придает продукции вкус и сохраняет цвет, но и предотвращает развитие клостридий, которые могут стать причиной сильнейшего отравления — ботулизма, — пояснила она.

Врач подчеркнула, что впадать в панику из-за обнаружения в составе продукта пищевых добавок не следует. Например, без ряда консервантов продукты просто не смогли бы долго храниться даже в холодильнике.

Кроме того, на этикетках продуктов пищевые добавки часто скрыты под определенными кодами. Так, под названием E500 скрывается обыкновенная пищевая сода, передает слова Кашух «Газета.Ru»

Ученые из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что добавки с растительной клетчаткой улучшают когнитивные способности у людей старше 60 лет.

С 27 февраля 2024 года технический регламент, который регулирует использование пищевых добавок в продукции, пополнится новыми 19 позициями. Среди них — стевия, которой люди привыкли заменять обычный сахар. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, почему решили запретить растительный подсластитель и какой его вид в составе продуктов считается безопасным.