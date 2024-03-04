Правда ли, что фермерские продукты полезнее обычных? Шеф-повар объяснил нюансы

Сегодня на прилавках магазинов можно найти много товаров со словами «фермерский» или «органический» в названиях. Считается, что такая еда будет и полезнее, и безопаснее обычной. Действительно ли это так и чем фермерские продукты отличаются от обычных, рассказал шеф-повар, преподаватель Российского биотехнологического университета Григорий Мосин.

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Правда ли, что фермерские продукты полезнее обычных? Не всегда, поэтому товар нужно проверять.

Что такое фермерские продукты на самом деле

У многих название «фермерский продукт» ассоциируется с чем-то домашним, а значит, безопасным. Часто покупатель, видя такое название, представляет себе маленькую ферму, владельцы которой лично проверяют качество каждого продукта.

На самом деле эти слова вообще ничего не говорят о качестве товара, отметил Мосин. Дело в том, что в России крестьянско-фермерское хозяйство — это просто организационно-правовая форма, такая же, как, к примеру, обычное ООО.

То есть сама ферма может быть большой и производить товары сотнями тонн. Особенно если они попадают на прилавки сетевых магазинов. Соответственно, качество таких товаров ограничено только требованиями действующих санитарных правил и норм.

Где брать продукты без химии

В России законодательно закреплён термин «органический». Такая надпись гарантирует, что продукт производят по правилам органического земледелия и животноводства.

Органические продукты выращивают на землях вдали от крупных промышленных производств, не используют пестициды, антибиотики, гомоны роста, синтетические добавки и искусственные консерванты, отметил Мосин в разговоре с «Газетой.Ru».

Шеф-повар посоветовал при выборе натуральных продуктов внимательно изучать этикетку и пробивать происхождение товара по маркировке.

Какие продукты подделывают чаще всего

Заранее проверять качество продукта стоит ещё и для того, чтобы не нарваться на подделку. А их на прилавках, как выяснилось, немало.

К примеру, 60–80% оливкового масла в российских магазинах поддельное, заявила эксперт по питанию Катерина Кузина. Нередко за него выдают смесь масел, в которой присутствует оливковое масло. Такой продукт можно распознать по надписям Mix, Polivio или Estella на упаковке.