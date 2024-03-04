Какие продукты нужно есть в марте

Перечень опубликовал портал здоровое-питание.рф. В первую очередь эксперты рекомендуют добавить в рацион разные виды капусты и лука, а также хрен, чеснок, редис, редьку, репу, сельдерей, турнепс, цикорий, пастернак и ранний ревень.

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Не будут лишними свекла, морковь и картофель. Но эти овощи следует есть умеренно из-за высокого гликемического индекса. Также нельзя забывать о зелени: петрушке, черемше, шпинате, щавеле и мяте.

Пользу принесут и экзотические плоды, которые собирают за рубежом в сезон созревания и отправляют в нашу страну. Это авокадо, ананас, апельсин, банан, гранат, грейпфрут, киви, лайм, лимон, мандарин. Конечно же, список был бы неполным без яблок.