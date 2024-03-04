Диетолог предупредил о вреде белого хлеба

Белый хлеб признан продуктом, который увеличивает уровень сахара в крови. По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, в процессе просеивания муки для приготовления белого хлеба, она лишается практически всех пищевых волокон.

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«Поэтому крахмал из белого хлеба довольно быстро расщепляется на глюкозу, которая очень быстро всасывается», — сказал он в интервью радио Sputnik.

Это приводит к развитию метаболического процесса, что в последующем может привести к сахарному диабету, подагре, гипертонии.

Напомним, по словам Гинзбурга, рекомендуется употреблять минимум 30 граммов клетчатки в день. Она содержится в овощах, зелени, фруктах, бобовых, кашах, ягодах и хлебе из муки грубого помола. Пищевые волокна необходимы организму, поскольку не только улучшают работу ЖКТ и состояние микрофлоры кишечника, но и нормализуют обмен холестерина.