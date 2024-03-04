Диетолог назвала самый опасный для здоровья и фигуры десерт

Всему виной огромное количество сахара и вредные жиры. Особенность состава типичного торта и делает его наименее желательным с точки зрения здоровья десертом. Более того, привычка постоянно есть торты может иметь крайне негативные последствия, объясняет диетолог Лиза Ричардс в личном блоге.

«Торты вызывают воспалительные процессы и вредны для здоровья кишечника из-за высокого содержания сахара и белой рафинированной муки. Эти ингредиенты приводят к быстрому повышению уровня сахара в крови, вызывают выброс инсулина», — добавила специалист.

Кроме того, в кондитерских изделиях нередко встречаются трансжиры, которые могут отрицательно влиять на целостность слизистой оболочки кишечника. В общем, кусочек торта на свадьбе или дне рождения вас не убьет, но радовать себя на ежедневной основе лучше более здоровой альтернативой — в идеале ягодами и фруктами.