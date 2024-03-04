Названы 13 продуктов, которые способны замедлить старение

Специалист в области дерматологии, доктор Дерья Джан рассказала о 13-ти продуктов, которые способствуют восстановлению клеток и могут замедлить процесс старений.

© Волгоградская правда

По словам эксперта, сбалансированное питание позволяет клеткам производить больше энергии и накапливать меньше вредных веществ. Благодаря этому предотвращается их повреждение и замедляется старение.

В этой связи в рацион питания следует включить определенные продукты. Например, важно потреблять грецкие орехи, которые укрепляют иммунитет, поддерживают упругость кожи и помогают сохранить здоровье головного мозга.

Для лучшего выведения отходов из клеток специалист рекомендует употреблять авокадо. Этот плод также служит источником влаги для кожи и предотвращает преждевременное появление морщин.

Известно, что зеленый чай обладает антиоксидантными свойствами, поэтому его следует пить для поддержания здоровья. Напиток также предотвращает образование солнечных и возрастных пятен на коже.

Для защиты кожи от возрастных изменений, укрепления волос и повышения выработки коллагена следует употреблять яблоки. Причем доктор Дерья Джан советует есть их вместе с кожурой.

Укрепить иммунитет и предотвратить появление морщин поможет виноград. Еще эта ягода снижает риск развития некоторых видов онкологии, например, рака молочной железы и простаты.