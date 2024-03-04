Шеф-повар раскрыл правду об эко- и био-продуктах

Приставки "органический", "био", "эко" и "фермерский" на товарах с полок российских магазинов не могут гарантировать пользу и безопасность продукции. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на шеф-повара и преподавателя университета РОСБИОТЕХ Григория Мосина.

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Так, по его словам, хоть слово "фермерский" в названии товара может ассоциироваться с чем-то домашним, но на самом деле это лишь обозначение организационно-правовой формы – крестьянско-фермерское хозяйство. Поэтому эксперт указал, что слово "фермерский" может не говорить о безопасности продукции, особенно когда продукты выпускаются огромными партиями и лежат на полках магазинов сетевого ретейла.

"Ферма может быть большая, комбинат по переработке большой. Но к экологичности и безопасности продукта это имеет отношение только в рамках текущих требований САНПиН", – уточнил Мосин.

Также специалист объяснил, что единственный термин, который законодательно закреплен в РФ, – это "ОРГАНИК" или "Органический". Поэтому, как он утверждает, если человек увидит такое слово на этикетке, то поймет, что продукт произведен и сертифицирован по правилам органического земледелия и животноводства. Таким образом, в нем будут отсутствовать вредные вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье.

Шеф-повар рассказал, что органический выпуск продукции осуществляется на специально подготовленных землях вдали от крупных промышленных заводов, поэтому он исключает применение генной инженерии, пестицидов и другой агрохимии. Кроме того, такие продукты не предполагают использование антибиотиков и гормонов роста, искусственных консервантов и синтетических добавок.

"Если производитель понимает, что его продукция не соответствует этим требованиям, то вряд ли он будет наносить "ОРГАНИК" на этикетку, а обойдется "эко" или "фермерский", – добавил Мосин.

Резюмируя, эксперт посоветовал изучать этикетку и проверять продукт через маркировку.