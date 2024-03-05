Как правильно выбрать муку

Мука многие столетия является одним из главных ингредиентов разных блюд. Есть несколько правил, которые помогут выбрать хороший продукт.

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отметили: среди людей распространено мнение, что лучшая мука имеет исключительно белый цвет и относится к высшему сорту. Но важнее то, для каких целей она используется.

Мука высшего сорта из пшеницы используется для выпечки хлебобулочных изделий без начинки или кондитерских изделий, так как она проходит очистку от зерновых оболочек. Такое тесто быстро готовится, но не содержит калия, магния и витаминов группы В.

Мука первого сорта отлично подходит для несдобной выпечки, так как делает изделия более богатыми фосфором, кальцием и замедляет процесс застывания.

Мука второго сорта мелется вместе с зерновой оболочкой, что позволяет сохранить витамины и минералы из зерен. Тесто из такой муки может быть менее воздушным и медленнее взойдет. Такой продукт часто используется для выпечки блинов, вафель, для вареников и пельменей.

Качество муки высшего сорта определяется исключительно белым цветом с небольшим кремовым оттенком. Плохой продукт можно определить по изменению цвета при влажности.