Нутрициолог: чечевица поможет поддерживать женское здоровье

Чечевицу полезно включать в свой рацион, потому что в ней много питательных веществ, в том числе белка и клетчатки, которые обеспечивают высокую насыщаемость. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог, специалист по немедикаментозному лечению и аюрведе Жанна Тиханычева.