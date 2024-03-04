Эндокринолог перечислила альтернативные продукты, предотвращающие набор веса

Эндокринолог Тананакина перечислила альтернативные продукты, предотвращающие набор веса
Основные продукты, способствующие быстрому набору веса, – сладости, жирная и жареная пища. Однако их можно заменить. Подробнее об этом рассказала врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина.
«Для того чтобы отказаться от них, можно заменить их на более полезные продукты, такие как фрукты, овощи, белковую пищу: мясо, рыбу, яйца», – отметила врач.
По словам Тананакиной, внимание следует уделить также цельнозерновым продуктам, в частности, овсянке, киноа. В случае напитков стоит отдавать предпочтение негазированной воде. Эндокринолог рекомендовала сбалансированный рацион питания, который содержал бы в себе все необходимые питательные вещества. Основой рациона должны быть белки, то есть мясо, рыба, яйца и полезные жиры – это орехи, авокадо. Кроме того, в рацион следует включить цельнозерновые продукты – хлебцы, отруби, а также фрукты и овощи.
Также важно контролировать порции и употреблять пищу регулярно. Тананакина добавила, что следует пить достаточное количество воды и заниматься физической активностью, передает РИАМО.