Эндокринолог перечислила альтернативные продукты, предотвращающие набор веса

«Для того чтобы отказаться от них, можно заменить их на более полезные продукты, такие как фрукты, овощи, белковую пищу: мясо, рыбу, яйца», – отметила врач.

По словам Тананакиной, внимание следует уделить также цельнозерновым продуктам, в частности, овсянке, киноа. В случае напитков стоит отдавать предпочтение негазированной воде. Эндокринолог рекомендовала сбалансированный рацион питания, который содержал бы в себе все необходимые питательные вещества. Основой рациона должны быть белки, то есть мясо, рыба, яйца и полезные жиры – это орехи, авокадо. Кроме того, в рацион следует включить цельнозерновые продукты – хлебцы, отруби, а также фрукты и овощи.