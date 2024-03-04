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Рецепт вкусного домашнего напитка из грейпфрута и корицы

Пришла весна, а с ней и желание порадовать себя чем-то новым и необычным? Тогда почему бы не попробовать приготовить домашний грейпфрутовый лимонад с корицей. Рассказываем, как это сделать.

Рецепт вкусного домашнего напитка из грейпфрута и корицы
© Pxhere

Ингредиенты:

  • Грейпфрут — 1 шт.
  • Лимон — 1 шт.
  • Корица — 3 палочки
  • Газированная вода — 1 л.

Процесс приготовления:

Выдавите сок из грейпфрута и лимона. Смешайте соки, замочите в них палочки корицы на 30 минут.

Затем выньте корицу, разбавьте смесь соков газированной водой. Перед подачей верните палочку в лимонад для украшения.

Еда