Рецепт вкусного домашнего напитка из грейпфрута и корицы
Пришла весна, а с ней и желание порадовать себя чем-то новым и необычным? Тогда почему бы не попробовать приготовить домашний грейпфрутовый лимонад с корицей. Рассказываем, как это сделать.
Ингредиенты:
- Грейпфрут — 1 шт.
- Лимон — 1 шт.
- Корица — 3 палочки
- Газированная вода — 1 л.
Процесс приготовления:
Выдавите сок из грейпфрута и лимона. Смешайте соки, замочите в них палочки корицы на 30 минут.
Затем выньте корицу, разбавьте смесь соков газированной водой. Перед подачей верните палочку в лимонад для украшения.