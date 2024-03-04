Как приготовить черемшу…

В этом году фестиваль черемши прошел не в Грозном, как обычно, а в Шали, на площади рядом с самой большой и, возможно, самой красивой в Европе мечетью — «Гордость мусульман».

© «Это Кавказ»

Путь к сердцу туриста лежит через желудок, решили в чеченском министерстве по туризму и заготовили для угощения целую тонну черемши!

Черемша в шоколаде и не только

Конечно, черемшу подавали не только в шоколаде, но и традиционным способом. На площади открыли оформленные в народном стиле сельские подворья — по одному от каждого района республики, в шатрах накрыли столы с блюдами чеченской кухни. Хозяева встречали гостей в национальных костюмах, с музыкой и танцами. Все готовились к конкурсу «Самый гостеприимный район», но угощали не только членов жюри. Любой желающий мог отведать блюдо из черемши, причем бесплатно.

— Мы приехали из Владикавказа специально на фестиваль. Ждали его целых три года! Мы любители черемши, но обычно ее просто варим. Приятно удивлены, что здесь такое разнообразие блюд из нее. Очень любим Грозный, особенно вечерний, просто супер. Но в этот раз были рады посмотреть и Шали! — делится впечатлениями Наталья Карагодина. — В Чечне нас в первую очередь впечатляет доброта. К людям по-доброму, к продуктам по-доброму. Такая атмосфера, что даже холода не чувствуешь.

«Мы просто в восторге!»

Второй день весны действительно выдался прохладный, но на атмосферу в Шали это не повлияло — от многочисленных костров под котлами с томящейся черемшой и от количества съеденного ароматного угощения всем было жарко.

— Кушайте-кушайте! Здоровье будет хорошее, — обращается к гостям Тоита Мусаева на подворье Урус-Мартановского района. — Наши предки всегда ели черемшу, еще и мариновали ее, чтобы поддерживать свое здоровье круглый год. Диким чесноком раньше и кашель, и ангину лечили. Помню, нас в детстве даже купали водой, в которую добавляли сок черемши.

Урус-Мартановский район представил 22 блюда из черемши, среди которых такие интересные, как тыква с черемшой, курица в вареной черемше, рыба с черемшой. Даже чеченское блюдо, традиционно начиняющееся ливером с рисом, было с черемшой.

Многолюдно и у подворья Итум-Калинского района. Фишка итум-калинцев — угощать гостей чеченскими варениками с черемшой и творогом холтмаш (из кукурузной муки) и юзан-галнаш (из пшеничной). В этом году у них рекорд: умелые хозяйки приготовили более тысячи вареников.

— Мы просто в восторге! На фестивале мы впервые, но наслышаны о нем. Как увидели анонс, сразу стали собираться, — рассказывает Екатерина Белинская из Нальчика. — В итоге нас двадцать человек приехало. Здесь все такие добродушные, общительные. Мы уже телефонами обменялись со многими. Никак не нарадуемся, что приехали! Хожу, записываю рецепты. Больше всего мне понравились вареники с черемшой на кукурузной муке. Удивляюсь, как они не разваливаются?

Делимся секретом: чтобы холтмаш не разваливались, в кукурузную муку надо добавить немного пшеничной и замешивать тесто в очень горячей воде.

Конкурс кошачьей милоты

В перерывах между дегустацией блюд гости смотрели выступления артистов, любовались картинами чеченских художников, посещали мастер-классы поваров, выбирали сувениры от народных умельцев — каменные вайнахские башни, деревянную посуду, музыкальные инструменты, кованые изделия.

Но с началом веселого конкурса «Самый стильный кот» внимание всех переключилось на хвостатых питомцев. По условиям конкурса выбирали не столько кота, сколько кошачий креативный костюм.

Амина Закаряева из Грозного сшила своему Барсику национальный костюм из цигейки.

— Кошачьи мерки я впервые снимала. Сначала была идея сделать костюм из поролона в виде большой черемши, но потом подумали, что Барсику будет неудобно в нем. Тогда решили нарядить его в одежду сборщика черемши. Насчет стресса не переживала, он стрессоустойчивый, часто с нами ездит в машине.

За спиной у Барсика котомка с надписью «Хьонк» (черемша) — оригинальный наряд приковал внимание многих гостей.

Победу же одержал кот Дарчи. Он один из немногих прислушался к призыву организаторов — быть в зеленом! По словам хозяев — братьев-близнецов Заура и Расула, одежду Дарчи сшила бабушка. Интересно, что и близняшкам, и коту по 12 лет.

Лучшая хозяйка Чечни

Традиционный конкурс на скоростную чистку черемши «Дика зуда» («Хорошая хозяйка») хотя и вызывает интерес у женщин, но к самому процессу интереса не добавляет — согласно опросу, многие из них предпочитают покупать чищеную черемшу, даже уже мытую.

Это не относится к заслуженной артистке Чечни Заре Хайдаровой. За пять минут она почистила 520 граммов черемши и оставила при себе переходящий Кубок, который завоевала в 2021 году.

А самым гостеприимным районом был признан Курчалоевский.