Чем опасны бутерброды с маслом и сыром на завтрак

Завтрак из бутербродов с маслом и сыром может оказаться губительным для поджелудочной железы. Об этом в своем Telegram-канале предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов.

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По его словам, многие люди не относят сыр к жирным продуктам и завтракают им, что является опасной ошибкой. Ведь на самом деле сыр может содержать до 50% жиров животного происхождения, а поджелудочной железе трудно справляться с переработкой такого количества за раз.

Врач пояснил, что при употреблении большого количества жирной пищи наша поджелудочная начинает работать на износ и стремится выработать достаточное количество липазы для ее переработки. Так что со временем такая пищевая привычка может закончиться развитием хронического панкреатита.